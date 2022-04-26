Справжній рейтинг довіри: маленька дівчинка обійняла рятувальника – миле відео

На Прикарпатті маленька біженка вирішила обійняти рятувальника ДСНС України під час профілактичного рейду.

Це відео показує ставлення українців до всіх воїнів, рятувальників та героїв, які у час війни захищають мирне населення від орди недолугих росіян.

Читайте також: 11-річна біженка з Лисичанська передала послання рідним: зворушливе фото

Маленька дівчинка приїхала на Прикарпаття з Київської області, рятуючись від вторгнення росіян на територію її домівки. Вона з величезною радістю обійняла рятувальника ДСНС під час профілактичного рейду.

Ось так виглядає справжній рейтинг довіри,

– зауважили в МВС України.

Вас це може зацікавити – нічне звернення Зеленського за 25 квітня: відео