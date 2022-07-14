Справжній жах для російських військ: особливості "Байрактарів", які допомагають Україні у війні

"Байрактар" став найпопулярнішим озброєнням російсько-української війни. Про нього ходять легенди, складають пісні, а його назву знає ледь не кожна дитина.

Турецький "Байрактар" – це ударний, оперативно-тактичний безпілотник, який з початку повномасштабного вторгнення став справжнім жахом для окупантів. Він понад добу може кружляти у повітрі, шукаючи цілі. Коли ж знаходить – закидує авіабомбами й керованими протитанковими ракетами.

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Кому належить "Байрактар"

Цей безпілотник виготовляють у компанії "Baykar", яка належить двом братам. Її заснували у 1984 році й відтоді вона стала дуже потужним гравцем на ринку озброєнь. Родина Байрактар, якій і належить компанія, змогла перетворити її на такого технологічного гіганта.

До речі, один із членів цієї сімʼї, а саме Сельчук Байрактар, який є технічним директором корпорації, – за сумісництвом зять турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

В Україні "Байрактари" зʼявилися задовго до того, як росія розпочала повномасштабну війну. Угоду про купівлю цих безпілотників Київ та Анкара підписали ще на початку 2019 року, а вже у 2021 році цей дрон літав на Сході нашої країни.

Особливості безпілотника

Тактико-технічні характеристики цієї "пташки":

Довжина – майже 7 метрів.

Розмах крил – 12 метрів.

Максимальна злітна маса – 700 кілограмів. Це все зброя, яку можна прикріпити до його крил і корпусу.

Максимальна швидкість – 220 кілометрів на годину, а крейсерська – 130.

Може перебувати у повітрі упродовж 27 годин.

Максимальна висота – понад 8 кілометрів. "Байрактар" вважається середньовисотним апаратом.

Операційна дальність використання: від 150 до 300 кілометрів. Все залежить від модифікації.



Байрактар / Фото Baykar​

"Байрактар" – неймовірно точна зброя

Вони оснащені високоточною системою оптичного наведення, мають інфрачервоні та електрично-оптичні лазерні далекоміри. Це дозволяє безпілотнику безкомпромісно вражати ворожі цілі.

До "Байрактара" кріпляться 2 керовані протитанкові ракети з лазерним наведенням. Або ж 4 планувальні високоточні авіабомби різних типів. Деякі з них здатні бити навіть по рухомих цілях.

В цифровій системі безпілотника є всі передові рішення необхідні для проведення "хірургічних атак". Це запобігає пошкодженню сторонніх обʼєктів та мінімізує втрати, як цивільної інфраструктури, так і населення. Особливо, коли ворог ховається у таких місцях, де ризики ураження цивільних дуже високі.

"Байрактари" вже не раз доводили свою ефективність, маючи на рахунку. Це сумарні дані зібрані від різних операторів, що брали участь у найрізноманітніших війнах та конфліктах у всьому світі.

Звичайно, що дрони не замінять повноцінної авіації. Однак у третіх країнах, як Україна, безпілотники можуть частково компенсувати відсутність великої кількості ударної авіації. Все ж таки, ці системи ефективно знищують танки, артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, а як показала практика війни в Україні – навіть російські катери.

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Як керувати "пташкою"

Завдяки сучасним системам, оператор може стежити за ситуацією в режимі реального часу, а також поширювати зображення для інших користувачів. Зламати цю систему буде непросто. Вона генерує тимчасові паролі та шифрує дані, щоб ворог не зміг перехопити дрон і не побачив те, що бачить оператор "Байрактара".

В компаній "Baykar" зазначають, що "Байрактар" – це високопродумана конструкція і високотехнологічна система, яка поєднує у собі всі рішення і можливості необхідні оператору для виконання поставлених завдань.

Він може виконувати функції розвідки, спостереження і звичайно ж – атаки. Попри свій широкий функціонал, "Байрактар" доволі простий у використанні. Бортовий комплект авіоніки забезпечує йому автономне управління, зліт, посадку і навіть крейсерський політ.

Які країни використовують "Байрактар"

Сьогодні цей дрон виготовляють для 16 країн, а після того, яку ефективність ці безпілотники показали на полі бою в Україні, очевидно замовників стане більше.

Цікаво, що "Байрактар" в основному користуються такі країни як Азербайджан, Марокко, Туніс, Катар, а з європейських – жодна. У 2021 році Польща вирішила закупити собі трохи більше, ніж 20 таких "пташок". Тож стала першою країною НАТО (крім самої Туреччини), яка отримає таку зброю.