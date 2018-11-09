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      Справжній тато та дідусь Уельський: принц Чарльз у новому фільмі BBC – зворушливі фото

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      Принц Чарльз та дружина Камілла
      Принц Чарльз та дружина Камілла / www.gettyimages.com

      До 70-річчя принца Чарльза телеканал ВВС зняв документальний фільм про його життя. В кінокартині він ділиться особистим, грається з принцом Луї та онукою Камілли, а також розказує про стосунки. Такі відвертості світ побачить вперше.

      Про це повідомляють на The Daily Mail.

      Фільм за участю усієї королівської родини до ювілею принца Чарльза телеканал BBC показав під час прямої трансляції в четвер, 8 листопада.

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      На кадрах, гордий за внука принц Чарльз весело усміхається і тримає за руку наймолодшого спадкоємця. Принц Луї сидить в легкому вбранні на руках у Кейт Мідлтон, яка одягнена в синє плаття в білий горошок.

       

      Зйомки відбувались у вересні в саду Clarence House – це одна з резиденцій членів британської сім’ї. Телеканал BBC зняв документальний фільм про все життя принца Чарльза. Інтимними деталями в фільмі діляться всі його близькі – сини, принц Вільям та принц Гаррі, а також дружина іменинника Камілла Паркер Боулз. В своєму інтерв’ю вона розповіла, як ладить принц Чарльз із її онуками.

      Він стає на коліна і повзає з ними протягом декількох годин, весело сміючись, а мої внуки обожнюють його, абсолютно обожнюють його. Він читає їм Гаррі Поттера, змінюючи голос, і я думаю, що діти дійсно дуже цінують це,
      – сказала герцогиня.

       

      У принца Чарльза не завжди були ідеальні стосунки зі своїми синами, хоч він дуже старався бути для них ідеальним батьком. Особливо після того, як принцеса Діана, їх мама, трагічно загинула.

      Старший син Чарльза, принц Вільям, зізнається, що хотів би, щоб його батько менше працював та проводив більше часу із своїми внуками.

      "Тепер, коли він досягнув свого 70-річчя, саме вдалий час, щоб трохи зупинитись. Тому що нас, як і інші нормальні сім'ї, хвилює його здоров’я. Він дуже працьовитий і часто засинає за документами. Я хочу, щоб він був в здоровому дусі ще хоча б до 95-ти років. Тому було б чудово проводити вечори разом з ним вдома і бачити, як він грається з онуками. Ми потребуємо його настільки, наскільки це можливо", – ділиться сокровенним принц Вільям.

      Теги: Кіно LifeStyle Королівська сім'я
      Джерело: 24 Канал
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