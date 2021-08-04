Справжня спецоперація: МВС показало відео затримання АТОвця, що хотів підірвати уряд

Спільними силами правоохоронців та спецпризначенців 4 серпня у Києві вдалося затримати чоловіка, який погрожував підірвати будівлю Кабміну. Для цього довелося організувати спеціальну поліцейську операцію та вести перемовини.

На щастя, історія завершилася доволі швидко і без жертв. Перемовини дали результат і чоловік добровільно покинув будівлю уряду.

Важливо Захоплення будівлі уряду й спецоперація поліції: детально про все, що відбулося

Вся спецоперація тривала недовго. На оприлюднених кадрах видно, як спецпризначенці заходять у будівлю Кабміну і за декілька хвилин вже виводять чоловіка.

На відео "терориста" ведуть сходами вниз до виходу, і відбувається це досить мирно – він іде сам, а чоловік у формі супроводжує його, обійнявши за плече. Попереду йде депутат Бучанської міськради та товариш затриманого Василь Олексюк, який вів переговори з нападником і вмовив його здатися.

Кайданки на затриманого надягли вже на вулиці. Жодного опору він не чинив.

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Що відомо про захоплення уряду

Зранку 4 серпня невідомий чоловік прийшов з гранатою до будівлі Кабінету Міністрів. Нападник погрожував її підірвати, якщо його не впустять всередину.

Для того, щоб зупинити нападника, правоохоронці привезли з іншого кінця Києва його друга. Після розмови з товаришем чоловік вирішив здатися та навіть вибачився за свої дії.

Згодом "терористом" виявився ветеран АТО Володимир Прохнич. За даними ЗМІ, він брав учать у війні та отримав мінно-вибухову травму та струс головного мозку. Тепер ветерану загрожує до 15 років в'язниці.