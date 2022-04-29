Був окупант і нема окупанта: українські воїни у Маріуполі перетворюють росіян на добриво

29 квітня 2022 , 15:11
Читать новость на русском

Джерело:

Петро Андрющенко у телеграмі

Українські військові, які захищають Маріуполь, продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни не залишають ворогові жодних шансів.

Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко. У своїх соціальних мережах 29 квітня він оприлюднив унікальне відео вуличних боїв у районі заводу "Азовсталь".

Читайте також У Маріуполі росіяни видають за мертвих азовців своїх же солдатів

Зазвичай ми бачимо лише тік-ток-бійців з пустими вікнами. Тут – реальні наслідки спроб російських морпіхів атакувати "Азов" та наших морпіхів. Був окупант і нема окупанта,
– зазначив посадовець.

Петро Андрющенко наголосив: "Наші захисники найкращі. Перетворюють російську еліту на добриво".

Ситуація в Маріуполі: коротко

  • Українські військові та цивільні близько двох місяців перебувають у блокаді в Маріуполі. Від ворожих обстрілів вони укриваються на металургійному заводі "Азовсталь".
  • Капітан Святослав Паламар – заступник командира полку "Азов" – 28 квітня повідомив, що впродовж ночі російські окупанти скинули на комбінат понад 50 авіабомб.
  • Воїни, які героїчно обороняють місто, закликали світ визнати війну Росії проти України геноцидом.
Автор: Олег Васьків