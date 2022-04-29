Був окупант і нема окупанта: українські воїни у Маріуполі перетворюють росіян на добриво
29 квітня 2022 , 15:11Читать новость на русском
Джерело:Петро Андрющенко у телеграмі
Українські військові, які захищають Маріуполь, продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни не залишають ворогові жодних шансів.
Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко. У своїх соціальних мережах 29 квітня він оприлюднив унікальне відео вуличних боїв у районі заводу "Азовсталь".
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Зазвичай ми бачимо лише тік-ток-бійців з пустими вікнами. Тут – реальні наслідки спроб російських морпіхів атакувати "Азов" та наших морпіхів. Був окупант і нема окупанта,
– зазначив посадовець.
Петро Андрющенко наголосив: "Наші захисники найкращі. Перетворюють російську еліту на добриво".
Ситуація в Маріуполі: коротко
- Українські військові та цивільні близько двох місяців перебувають у блокаді в Маріуполі. Від ворожих обстрілів вони укриваються на металургійному заводі "Азовсталь".
- Капітан Святослав Паламар – заступник командира полку "Азов" – 28 квітня повідомив, що впродовж ночі російські окупанти скинули на комбінат понад 50 авіабомб.
- Воїни, які героїчно обороняють місто, закликали світ визнати війну Росії проти України геноцидом.