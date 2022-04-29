Був окупант і нема окупанта: українські воїни у Маріуполі перетворюють росіян на добриво

Українські військові, які захищають Маріуполь, продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни не залишають ворогові жодних шансів.

Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко. У своїх соціальних мережах 29 квітня він оприлюднив унікальне відео вуличних боїв у районі заводу "Азовсталь".

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Зазвичай ми бачимо лише тік-ток-бійців з пустими вікнами. Тут – реальні наслідки спроб російських морпіхів атакувати "Азов" та наших морпіхів. Був окупант і нема окупанта,

– зазначив посадовець.

Петро Андрющенко наголосив: "Наші захисники найкращі. Перетворюють російську еліту на добриво".

Ситуація в Маріуполі: коротко