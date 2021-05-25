Сприяння української влади та вказівки ФСБ: як Медведчук отримав "трубу", – розслідування

"Трубу" Віктора Медведчука "Самара – Західний напрямок" почали переводити з російської власності у 2015 – 2016 роках. У розслідуванні журналістів мовиться, що це зробили фактично за сприяння української влади.

Так, у 2015 році, новим власником ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", яке володіє "трубою", стала швейцарська компанія International Trading Partners. Нею володів Анатолій Шеффер, якого пов'язують з братом Медведчука.

До речі Медведчук просив Кремль обміняти "трубу" на завод Порошенка в Криму, – Bihus.Info

Продажу хотів зашкодити Яценюк

Український антимонопольний комітет погодив продаж у грудні 2015 року. Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк начебто хотів зашкодити цьому. Він навіть скликав термінове засідання уряду. Щоправда, воно не відбулось, бо частина міністрів не прийшла.

Засідання так і не відбулось. Деякі міністри не прийшли. Влада ніби примушувала Медведчука стати олігархом,

– стверджують журналісти.