Сотні груп для страт та арештів: моторошні деталі спроби держперевороту у Німеччині
Джерело:DW
У Німеччині група прихильників німецького імперіалізму готувала державний переворот. За даними прокуратури, заколотники планували створити 280 озброєних підрозділів по усій Німеччині.
У Бундестазі відбулася низка закритих розслідувань. Там обговорили усі деталі розслідування.
Зауважте Топ-політики та журналісти: підозрювані у підготовці перевороту у Німеччині мали список ворогів
Зокрема, представили результати рейвів та перші звіти. Прокурори розповіли, що підозрювані хотіли створити 280 озброєних підрозділів по усій території Німеччині. Їм збиралися доручити "арештовувати та страчувати" людей після державного перевороту.
Конкретні приготування заколотники вже провели у землях Саксонія, Тюрингія та Баден-Вюртемберг. Їхні плани шокують.
Деталі про спробу держперевороту у Німеччині
- Інформація про те, що екстремісти планували держпереворот у Німеччині, з'явилася на початку грудня. Тоді затримали десятки людей та провели обшуки у квартирах, складських приміщеннях та офісах. Не обійшлося й без російського сліду. Згодом наголосили, що "ці люди не просто фантазують про теорії змови. У них були конкретні плани, які вони були готові реалізувати".
- Пізніше ЗМІ заявили, що організатори держперевороту планували вбити Олафа Шольца – канцлера Німеччини. Також серед планів було припинити постачання електроенергії в країні та швидко створити власні "збройні сили".
- Підозрювані мали свій список "ворогів". Туди увійшло 18 людей. Зокрема, високопоставлені політики та журналісти.