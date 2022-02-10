Спроба "держперевороту": Токаєв "відзвітував" Путіну про січневі протести у Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв цинічно розповів Володимиру Путіну про ситуацію навколо січневих протестів. Мітингарів він зухвало назвав "терористами".

Токаєв окреслив Путіну, якою була, на його думку, мета протестів. Він у звичній риториці переконує, що заворушення підтримувались з-за кордону, повідомляє 24 канал.

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Це була докладно підготовлена операція "міжнародних терористів", які напали на Казахстан з метою, перш за все, зриву конституційного ладу. Звісно ж вони хотіли здійснити державний переворот,

– цинічно заявив Токаєв.

За його словами, триває слідство і є вже навіть перші результати.

"На жаль, сталось дуже багато жертв. Я сам переживаю через це, висловив співчуття рідним і близьким загиблих", – зухвало сказав він.

Протести у Казахстані: основне

На початку року в країні люди вийшли на вулиці через підвищення ціни на газ. Коли їхні умови влада виконала, то повстання не вщухло, а набрало нової сили. Також висунули нові умови, серед яких і відставка уряду.

Згодом з'явились і перші жертви протестів та побиття. Але подекуди поліція відмовлялась діяти проти власного народу. Країни ОДКБ направили в Казахстан своїх військових на прохання Токаєва. Першою це зробила Росія.

Зрештою протести придушили і мітингарів почали називати "терористами", які мають міжнародну допомогу. Влада Казахстану заявляла, що збитки від масових протестів становлять 313,6 мільйона доларів і що найбільше постраждав бізнес. А дані про загиблих та постраждалих відрізняються.

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