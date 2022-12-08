Активно симпатизують Путіну, – політолог про заколотників, які готували переворот у Німеччині

У Німеччині 7 грудня провели спецоперацію з затримання екстремістів, які планували скинути владу. Цю змову активно готували російські спецслужби.

Про це 24 каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він нагадав, що німецькі правоохоронці затримали 25 людей, які були причетні до підготовки перевороту в країні.

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За словами політолога, німці перебувають у легкому шоку від того, що сталося. Втім, він наголосив, що це не стало величезною несподіванкою.

"Річ у тому, що ця змова "визріла" всередині дуже відомого у Німечичні руху "рейхсбюргерів". Ці люди заперечують законність існування Федеративної Республіки Німеччина і досі вважають себе громадянами Німецької імперії, або Німецького рейху, який був знищений після Другої світової війни", – розповів Ейдман.

Заколотники у Німеччині захоплюються Гітлером і Путіним

Як пояснив соціолог, учасники руху "рейхсбюргерів" поклоняються низці осіб, які вже давно опинилися у минулому. Зокрема, для екстремістів авторитетами є:

німецький імператор Вільгельм II;

перший райхсканцлер Німецької імперії Отто фон Бісмарк;

а для деяких – навіть Гітлер.

Однак на цьому перелік дивних уподобань групи, яка планувала переворот, не завершується.

Ігор Ейдман Політолог, соціолог із Німеччини Цікаво, що вони активно симпатизують Путіну і співпрацюють з пропутінськими організаціями, зокрема у Німеччині. Тут навіть існує відділення Національно-визвольного руху – путінської організації, яка діє в Росії і прославилася нападами на російських опозиціонерів. Заколотники також співпрацювали з цим рухом.

Роль російських спецслужб у підготовці перевороту в Німеччині

Він нагадав, що у змові також брала участь громадянка Росії. Окрім того, керівники групи контактували з російськими представниками, зокрема у консульстві в Лейпцигу.

Це не дивно, тому що Росія давно зробила ставку на такі конспірологічні маргінальні організації. Російські спецслужби навмисно розпалюють конспірологічний ультраправий маргінальний рух та намагаються спровокувати масові сутички,

– пояснив Ейдман.

Він додав, що особливо це було помітно під час кризи, яка виникла через пандемію Covid-19. Тоді російська пропаганда активно підтримувала так званих "коронаскептиків", які відкидали існування коронавірусу та виступали проти карантинних обмежень.

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Чого намагався досягти Кремль

За словами політолога, склався такий собі "тандем" божевільних конспірологів і путінських спецслужб. Як зазначив Ейдман, російська влада намагається використати такі організації, як детонатор, аби підірвати політичну стабільність у Німеччині.

"Таким чином Росія прагне вплинути на уряд країни або навіть скинути владу. Кремлю потрібно, аби у Німеччині прийшли до влади люди, які не будуть протистояти путінській агресії. І, зокрема, не будуть допомагати Україні", – сказав політолог.

У Німеччині готували спробу перевороту: коротко