Продовжують накопичувати сили: вночі Росія намагалася прорвати кордон на Харківщині

Російські війська за минулу добу намагалися прорвати державний кордон на Харківщині в районі Дворічанської громади біля села Строївка. Українські сили відбили атаку ворога та продовжують тримати рубежі.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, зазначивши, що інформація про переміщення російських військ та їхнє зосередження на кордоні викликає у населення хвилювання, однак панічних настроїв у людей немає, адже чують про це не вперше.

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Як діє ворог

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські загарбники не полишають планів просунутися на напрямках фронту на Харківщині. Коментуючи спробу противника прорвати державний кордон, посадовець зазначив, що окупанти під час цього були знищені.

"Ворог постійно випробовує нові ділянки, аби зрозуміти, де у нас, можливо, є слабкі місця оборони, щоб спрямувати туди свої зусилля для удару. Як зазначав президент, новий російський наступ вже розпочався. Він постійно триває", – озвучив Синєгубов.

До відома! Аналітики Sky News повідомили, що ворог стягує до кордонів з Харківською областю війська для проведення штурмових дій. Там сконцентровано 50 тисяч російських бійців.

Синєгубов повідомив, що регулярно фіксується присутність ДРГ. Диверсійно-розвідувальні групи противника, з його слів, невеликі за кількістю людей, однак за ними слідують наступальні операції.

Фіксуємо накопичення військ, але нічого аномального немає, ЗСУ контролюють всі наші напрямки,

– запевнив очільник Харківської ОВА.

Зазначимо, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що російські війська ведуть бої в прикордонні Харківщини. Активність ворога супроводжується агресивною пропагандою щодо "обвалу фронту" і нібито його "здатності заглибитися ледь не на 50 кілометрів". Він наголосив, що це не відповідає дійсності та запевнив, що оборона СОУ доволі щільна.