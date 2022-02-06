Спроба завдати шкоди завершиться невдачею, – Кулеба відповів Земану

Дмитро Кулеба заявив, що спроба Мілоша Земана завдати шкоди українсько – чеським відносинам завершиться черговою невдачею. Президент Чехії раніше виступив проти надання Україні зброї.

Глава МЗС України Кулеба заявив, що з нетерпінням чекає візиту Яна Ліпавського. Він очолює МЗС Чехії.

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За словами Кулеби, саме Ліпавський представляє відповідальний уряд. Він розуміє, яку небезпеку для Чехії та загалом Європи становить агресія Росії проти України.

Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько – чеським відносинам завершиться черговою невдачею,

– запевнив Кулеба.

Скандальна заява Земана

Чеський президент нібито не вірить у повномасштабне вторгнення Росії до України. Він розкритикував уряд за те, що той надає, а не продає зброю українській стороні.

Ба більше, Земан категорично виступив проти того, щоб чеських військові у складі сил НАТО ввели до східних кордонів Альянсу.

Чехія передасть ЗСУ боєприпаси

Тим часом заступник чеського міністра оборони Даніель Блажковець підписав угоду про надання військової допомоги Україні.

Зокрема, Чехія планує передати Україні артилерійські боєприпаси.

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Допис Кулеби:

Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться черговою невдачею. З нетерпінням чекаю в Україні

@JanLipavsky. Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України.