Спіймали "бігунів": на Одещині рів зупинив ухилянтів, що хотіли перетнути кордон
Джерело:ДПСУ
Прикордонників вдалося затримати "бігунів", які хотіли перетнути кордон в Одеській області. Їх зупинив протитранспортний рів.
Чоловіків довелося витягувати вже прикордонникам, оскільки вони вже не могли вилізти з нього. Тепер "спринтери" понесуть покарання.
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"Бігунів" спіймали
Прикордонники в Одеській області зафіксували двох "бігунів", які вирішили незаконно потрапити в іншу країну. Після справжнього спринтерського бігу двоє чоловіків спустилися у протитранспортний рів. Однак вже вилізти самотужки з нього громадянам не вдалося, тому довелося діставати "горе-спринтерів".
Спустились у нього (протитранспортний рів – 24 Канал), а вилізти вже не змогли. Правоохоронці спостерігали за ними деякий час з повітря й потім простягли руку допомоги,
– розповіли у ДПСУ.
Однак так просто їх не відпустили – на порушників складено адмінпротоколи, тобто тепер їхню долю вирішуватиме суд.
Як порушники намагалися "перебігти" кордон: дивіться відео
Спроби перетину кордону
- Нещодавно група осіб намагалася перетнути кордон під приводом того, що у них у Румунії померла бабуся. Для реалістичності вони навіть прихопили вінки. Однак ніхто з них не знав навіть імені бабусі – тому обман швидко розкрили.
- Днем до того у Закарпатській області загін прикордонників затримав групу із 6 чоловіків, яка планувала незаконно перетнути кордон. Вони відкрили попереджувальний вогонь, після чого ухилянти здалися.
- Окрім цього, правоохоронцям вдалося викрити поліцейського, який допомагав ухилянтам перетинати кордон. Ще раніше він заснував компанії, яка займалася оптовими перевезеннями. Під час війни чоловік вирішив використати це і за плату реєстрував охочих у системі "Шлях", щоб ті могли виїхати як волонтери.