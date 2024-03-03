Спіймали "бігунів": на Одещині рів зупинив ухилянтів, що хотіли перетнути кордон

Прикордонників вдалося затримати "бігунів", які хотіли перетнути кордон в Одеській області. Їх зупинив протитранспортний рів.

Чоловіків довелося витягувати вже прикордонникам, оскільки вони вже не могли вилізти з нього. Тепер "спринтери" понесуть покарання.

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"Бігунів" спіймали

Прикордонники в Одеській області зафіксували двох "бігунів", які вирішили незаконно потрапити в іншу країну. Після справжнього спринтерського бігу двоє чоловіків спустилися у протитранспортний рів. Однак вже вилізти самотужки з нього громадянам не вдалося, тому довелося діставати "горе-спринтерів".

Спустились у нього (протитранспортний рів – 24 Канал), а вилізти вже не змогли. Правоохоронці спостерігали за ними деякий час з повітря й потім простягли руку допомоги,

– розповіли у ДПСУ.

Однак так просто їх не відпустили – на порушників складено адмінпротоколи, тобто тепер їхню долю вирішуватиме суд.

Як порушники намагалися "перебігти" кордон: дивіться відео

Спроби перетину кордону