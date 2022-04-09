Спроби Росії створити коридор між Кримом і Донбасом зустрічають опір ЗСУ, – Міноборони Британії

Росія зосередила свої бойові дії на Сході та Півдні України, намагаючись створити сухопутний коридор між Кримом та Донбасом.

Проте ці спроби невдалі через відсіч, яку ворогу дають Збройні Сили України.

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Російські амбіції створити сухопутний коридор між Кримом і Донбасом продовжує перешкоджати український опір,

– заявили в Міноборони Британії.

Тактика Росії

Росія продовжує вбивати цивільних українців. У британському Міноборони згадали про обстріл залізничного вокзалу в Краматорську з "Точки-У". Вже відомо про 52 загиблих та 109 поранених, серед яких значна кількість з серйозними травмами.

Росія продовжує зосереджувати свої атаки на Донбасі, Маріуполі та Миколаєві, періодично запускаючи по цих територіях крилаті ракети з моря. За підрахунками Пентагону, з початку війни Росія вже запустила по Україні понад 1 500 ракет.

Очікується, що Росія збільшить свою активність у повітрі на Півдні та Сході країни, щоб посилити свої позиції.

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