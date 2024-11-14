Що треба знати про "великий" наступ росіян на Запоріжжя

Останніми днями тільки й розмов про те, що росіяни найближчим часом планують наступати на Запоріжжя. Особливо завзяті панікери вже малюють апокаліптичні прогнози про окупацію обласного центру.

Таке вже було з наступом на Харків

Наступу та окупації Запоріжжя не буде. Активізація ворога по лінії бойового зіткнення – так. Причому зараз в окупантів відзначається етап розвідки боєм, але до кінця цього року у них стоять певні завдання. Про це заявив Олександр Коваленко, інформує 24 Канал.

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Мовиться про такі завдання ворога:

зрізати Роботинський виступ та відкрити Оріхівський напрямок;

розширити зону контролю у районі Гуляйполя;

повернути під свій контроль втрачені у 2023 році території;

сформувати умови для охоплення з трьох сторін Великої Новосілки, що так само може загрожувати виходом окупантів у Дніпропетровську область, до якої залишилося менше як 7,5 кілометра у районі Новодарівки.

Як бачите, до списку планів ворога і близько не входить окупація Запоріжжя у короткостроковій та навіть середньостроковій перспективі. Це цілком пояснюється відсутністю у росіян необхідного ресурсу.

Нинішня ситуація навколо активізації окупантів у Запорізькій області так само неправильно доноситься низкою новинних, інформаційних та приватних майданчиків, як свого часу доносилася ситуація напередодні наступу окупантів у Харківській області.

Тоді теж з усіх майданчиків неофіційного рівня неслася панічна хвиля, мовляв, росіяни готуються наступати на Харків та захопити його найближчим часом. У результаті все цілком передбачувано завершилося ув'язуванням окупантів у Вовчанську та в районі села Глибоке, навіть не біля Липців. Але скільки було істерики у той час, коли дуже важливо було зберігати самовладання.

Аналогічно розвивається ситуація і зараз в Запорізькій області. При тому, що потенціал російського угрупування військ "Дніпро", з урахуванням накопичення ресурсів, особливо в районі Токмака, навіть менший, ніж УВ "Бєлгород" застосувала під час першої хвилі наступу в Харківській області.

Росіяни спрямовують підрозділи на інші напрямки

Крім того, дуже цікаве явище – зі складу УВ "Дніпро" та УВ "Схід" перекидають підрозділи на зовсім інші напрямки.

У вересні до складу УВ "Північ", а саме, до Курської компоненти угруповання, було відправлено кілька підрозділів зі складу УВ "Дніпро" та з Пологівського напрямку, де оперує УВ "Схід", зокрема 38 та 64 ОМСБр. Наприкінці жовтня на Покровський напрямок перекинули 61 ОБр МП, зоною відповідальності у якої були Олешки. Вона надійшла в розпорядження другої загальновійськової армії УВ "Центр", у зв'язку з високими втратами останньої та виснаженням резервів.

Тобто ви готуєте наступ на великий індустріальний обласний центр, з яких за весь час повномасштабного вторгнення вам вдалося захопити лише один – Херсон, – контроль над яким був втрачений через кілька місяців, і при цьому ви розкидаєте свої підрозділи, рівня бригади, по інших напрямках?

Росіяни дійсно активізувалися на лінії бойового зіткнення з урахуванням вищезазначених завдань, які командування вимагає від УВ "Дніпро" та УВ "Схід" виконати до кінця року.

Тож єдиною загрозою для Запоріжжя залишається цілодобовий терор цивільного населення окупантами.