"Зрада гарантує смерть": спротив у Донецьку залишив листівки для росіян

Росіянам не дають спокою навіть у глибокому тилу на окупованих територіях. Зокрема, у Донецьку працює рух спротиву та нагадує, що окупантам там не раді.

У тимчасово окупованому Донецьку з'явились листівки із попередженнями для російських солдатів. Про це пише 24 Канал із посиланням на Рух Опору.

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"Зрада гарантує смерть"

На вулицях окупованого Донецька з'явилися листівки з попередженнями для окупантів.

Зрада гарантує смерть,

– написано на одній із них.



У Донецьку працює Рух опору / Фото із мережі

Також там з'явились листівки із іншим написом: "Вчора окупант – сьогодні перегній". Також на листівках можна розгледіти знак Руху Опору.



Активісти залишили попередження росіянам / Фото з мережі

У такий спосіб активісти показують росіянам, що Донецьк – це Україна, тож він чекає на звільнення як і інші окуповані території. Також це нагадування про важливість боротьби за свободу та єдність.

Рух Опору у Донецьку: дивіться відео

На окупованих територіях працюють партизанські рухи. Росіяни розуміють, що більше не можуть почуватись у безпеці навіть у тилу.