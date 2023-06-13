Справа хабарника Князєва: НАБУ провело обшуки ще у трьох суддів Верховного Суду

13 червня 2023, 19:01
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Джерело:

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду

Детективи НАБУ провели обшуки ще у трьох суддів Верховного Суду, які можуть бути причетні до справи хабарника Всеволода Князєва. У одного з них вдома виявили понад 170 тисяч доларів.

У справі хабарника колишнього голови Верховного Суду продовжуються слідчі дії. Обшуки проводять і у колег Князєва. 

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Обшуки провели ще у 3 суддів

Детективи НАБУ провели обшуки 16 травня у квартирі судді Великої палати Верховного Суду Жанни Єленіної. У неї вдома готівкою знайшли 177,7 тисячі доларів, а також 10 тисяч євро. 

Проте лише частину зі знайдених грошей ідентифікували як частину неправомірної вигоди – 50 тисяч доларів. Лише на ці кошти наклали арешт, інші – залишилися у судді. 

Також обшуки провели у судді Верховного Суду Ірини Григор'євої та судді у відставці Касаційного кримінального суду Сергія Стороженка. Наразі невідомо, чи знайшли у них неправомірну вигоду. 

Справа Всеволода Князєва: коротко

  • У середині травня 2023 року на той час чинного голову Верховного Суду затримали на хабарі у розмірі майже 3 мільйони доларів. Цю суму він, ймовірно, отримав за рішення суду на користь українського олігарха Костянтина Жеваго.
  • Затримали хабарника наступного дня. Також пленум Верховного Суду провів засідання, на якому усунув Князєва з посади, а також висловив йому недовіру. 
  •  Князєв своєї провини не визнав. Він почав виправдовуватися, що буцімто гроші йому не належать, а залишити їх у кабінеті міг будь-хто, адже він був буцімто незамкнений. 
  • У НАБУ та САП повідомили, що лише готівкою їм вдалося вилучити близько пів мільйона доларів США. Наразі слідчі встановлюють джерело походження цієї суми. 
  • Згодом Князєв знову намагався виправдатися й заявив, що гроші нібито "на зберігання" залишили його друзі. Ексголова Верховного Суду повідомив, що це були гроші родини бізнесменів, які буцімто попросили його притримати цю суму, поки вони будуть відпочивати за кордоном.

Автор: Анжеліка Байбак