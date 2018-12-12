Срна підтримав "Шахтар" перед вирішальним матчем у Лізі чемпіонів

Захисник "Кальярі" та екс-капітан "Шахтаря" Даріо Срна висловив підтримку чемпіонам України, які проведуть заключний поєдинок групового раунду Ліги чемпіонів проти "Ліона".

"Більше ніж фінал. Вірю в команду", – написав хорват у себе в Instagram Stories.

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Даріо Срна підтримав "Шахтар" / Скріншот

Нагадаємо, що через воєнний стан, який був запроваджений у Харківській області, в УЄФА змінили місце проведення матчу "Шахтар" – "Ліон" у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 12 грудня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок зустрічі – о 22:00.

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