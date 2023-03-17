США розмірковують щодо подальшого використання дронів над Чорним морем, – CNN

США проводять оцінку своїх операцій безпілотників у районі Чорного моря. Вони зважують витрати та вигоди від польотів після того, як Росія збила один із дронів MQ-9 Reaper.

Наразі США повністю не припинили польоти. Поки вони все аналізують.

Важливо США вважають, що Росія знайшла деякі дрібні уламки збитого безпілотника

США думають про подальше використання дронів

Представники США розповіли, що після збиття дрона військові США знову відправили ту саму модель безпілотника – MQ-9 Reaper – на місію приблизно в тому ж районі над Чорним морем. Він мав обстежити місце катастрофи та спостерігати за росіянами, які шукали уламки.

Однак американські військові "уважно вивчають" маршрути безпілотників і оцінюють, як краще знизити ризик конфлікту з російськими військовими, які регулярно літають на винищувачах до Криму та з нього.

Пентагон планує проаналізувати загальні витрати та переваги виконання цих місій, порівнюючи потенційну розвідувальну цінність певного маршруту з ризиком ескалації з Росією.

Високопоставлений військовий чиновник заявив, що деякі військові США стурбовані тим, що обмеження маршрутів безпілотників вплине на збір розвідданих, пов’язаних з війною в Україні. Але у Сполучених Штатів є потенційні альтернативи для збору інформації, такі як супутники-шпигуни.

До речі, за словами офіційних осіб, найближчими днями США розглядають ще один політ безпілотника над Чорним морем.

Збиття MQ-9 Reaper: останні новини