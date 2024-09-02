У США арештували літак диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро

Сполучені Штати арештували літак самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро після того, як визначили, що його придбання було порушенням санкцій США.

За словами двох американських чиновників, США доправили літак до штату Флорида в понеділок, 2 вересня. Офіційні особи назвали літак венесуельським еквівалентом Air Force One, він також потрапляв на фото під час попередніх державних візитів Мадуро до інших країн.

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США арештували літак Мадуро

Останніми місяцями літак перебував у Домініканській Республіці. За даними журналістів CNN, влада Домініканської Республіки тісно співпрацювала зі США з цього питання.

Вартість літака оцінюють приблизно в 13 мільйонів доларів.

Захоплення літака глави іноземної держави є нечуваним для кримінальних справ. Ми посилаємо чітке повідомлення, що ніхто не стоїть вище закону, ніхто не перебуває поза межами дії санкцій США,

– сказав один з американських чиновників.

Раніше США чинили тиск на венесуельський уряд, щоб влада оприлюднила конкретні дані щодо президентських виборів. Сполучені Штати також знову запровадили санкції проти нафтогазового сектору Венесуели у відповідь на те, що уряд Мадуро не дозволив провести "всеохоплюючі та конкурентні вибори".

Міністерство юстиції США навесні 2020 року висунуло Мадуро і ще 14 колишнім і чинним венесуельським чиновникам обвинувачення в наркотероризмі, незаконному обігу наркотиків і корупції. У відомстві заявили, що Мадуро і його колеги понад 20 років перебували у змові з колумбійськими лівими партизанами ФАРК і сприяли тому, що "в американське суспільство потрапляли тонни кокаїну".

До слова, раніше також з'явилася інформація, що Венесуела видала Росії двох колумбійців, які воювали на боці України. Проти них в країні-агресорці "шиють" кримінальну справу за "найманство".