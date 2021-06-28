США атакували базу для запуску бойових дронів в Іраку, – NYT

У ніч на 28 червня США завдали потужних авіаударів по проіранських силах. Однією з цілей стала база в Іраку, що використовувалася для запуску дронів.

Безпілотні літальні апарати атакували американських військовослужбовців. Про це повідомляє NYT з посиланням на джерела у Білому домі.

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Видання пише, що протягом останніх місяців проіранській збройні угруповання в Іраку активно використовували БПЛА, які отримували з Тегерана.

Ці дрони застосовували для атак проти:

військових інструкторів США;

співробітників ЦРУ.

NYT додає, що авіаудар по базі був спрямований на те, щоб позбавити бойовиків такої можливості. Хоча у Білому домі розуміють, що надовго їх це не зупинить.

Військові США в Іраку: що відомо

У 2003 році США ввели свої війська в Ірак для повалення режиму Саддама Хусейна.

Штати перемогли у війні, яка тривала до 2011 року, та досягли своєї політичної мети.

Цікаво, що після цього американський військовий контингент перебуває в країні донині.

У Пентагоні наголосили, що наказ атакувати віддав особисто Джо Байден. Він хотів показати, що діятиме для захисту персоналу США.