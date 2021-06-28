США атакували базу для запуску бойових дронів в Іраку, – NYT
28 червня 2021 , 09:34Читать новость на русском
Джерело:The New York Times
У ніч на 28 червня США завдали потужних авіаударів по проіранських силах. Однією з цілей стала база в Іраку, що використовувалася для запуску дронів.
Безпілотні літальні апарати атакували американських військовослужбовців. Про це повідомляє NYT з посиланням на джерела у Білому домі.
Читайте також Бомбардувальники США атакували проіранські сили на кордоні Іраку й Сирії
Видання пише, що протягом останніх місяців проіранській збройні угруповання в Іраку активно використовували БПЛА, які отримували з Тегерана.
Ці дрони застосовували для атак проти:
- військових інструкторів США;
- співробітників ЦРУ.
NYT додає, що авіаудар по базі був спрямований на те, щоб позбавити бойовиків такої можливості. Хоча у Білому домі розуміють, що надовго їх це не зупинить.Зверніть увагу! У Пентагоні наголосили, що наказ атакувати віддав особисто Джо Байден. Він хотів показати, що діятиме для захисту персоналу США.
Військові США в Іраку: що відомо
- У 2003 році США ввели свої війська в Ірак для повалення режиму Саддама Хусейна.
- Штати перемогли у війні, яка тривала до 2011 року, та досягли своєї політичної мети.
- Цікаво, що після цього американський військовий контингент перебуває в країні донині.