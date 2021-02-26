Вперше за наказом Байдена: США завдали удару по проіранських бойовиках

США здійснили авіаналіт на позиції проіранських бойовиків у Сирії. Указ про завдання удару віддав особисто президент Сполучених Штатів Джо Байден.
Джерело:"Голос Америки"
Джерело видання в Пентагоні підтвердило, що авіаудару завдали по цілі, яку використовують бойовики "Катаіб Хезболла" й "Катаіб Саїд аль-Шухада".
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Обидва угруповання користуються підтримкою Ірану – одного з ключових противників США у світі. Внаслідок ударів американські війська знищили низку об'єктів.
Авіаатака стала відповіддю Сполучених Штатів на обстріли американських коаліційних сил. Паралельно з цим Штати проводили дипломатичні консультації з партнерами по коаліції.
Ще одним важливим моментом є те, що указ про напад вперше віддав новообраний президент США Джозеф Байден.
Чому це важливо:
- Під час свого правління Дональд Трамп фактично викинув Росію з поля зору як противника США. Натомість він сконцентрувався на протистоянні проти Китаю та Ірану.
- Відтак після приходу до влади Джозефа Байдена влада Ірану заявляла про бажання нормалізувати міждержавні відносини. Зокрема сторони готуються до ядерних переговорів.
- Втім, проіранські бойовики, схоже, мають на все це власні погляди. Доказом цього й стали обстріли сил коаліції в Іраку.