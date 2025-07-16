У Вашингтоні затримали чоловіка з пістолетами, луком і стрілами біля Капітолія

У центрі Вашингтона поблизу Капітолію поліція затримала чоловіка на підозрілому авто, Він перевозив у машині кілька пістолетів, а також лук і стріли.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsmax.

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Що відомо про чоловіка, якого затримали біля Капітолія?

Увагу патрульних привернув підозрілий автомобіль на Пенсильванія-авеню у Вашингтоні – на його даху був прикріплений триколісний велосипед. Під час огляду поліцейські помітили лук, стріли та порожню кобуру для пістолета.

Після короткого допиту водій зізнався, що в салоні авто є вогнепальна зброя, лук та стріли.

За інформацією поліції Капітолію США, наразі офіційних обвинувачень чоловікові не висунуто, але розслідування триває.

Нагадаємо, у червні у США затримали чоловіка, який намагався проникнути до резиденції Дональда Трампа, щоб обговорити Євангеліє й попросити руки його 18-річної онуки. Цікаво, що це вже друга така спроба 23-річного Ентоні Реєса з Техасу. Чоловіку заборонили контактувати з родиною Трампа та направили на психіатричну експертизу.