Реакція спільноти була єдиною та рішучою, – Байден про удари по хуситах у Ємені

12 січня США та Велика Британія атакували військові об'єкти хуситів в Ємені. Пізніше президент США Джо Байден заявив, що американські збройні сили зробили це за його вказівкою.

Він зазначив, що спільно з Великою Британією та за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів вдалося успішно завдати ударів по низці об'єктів у Ємені. Їх хусити використовували "для загрози свободі судноплавства на одному з найважливіших водних шляхів світу".

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Відповідь на напади хуситів

Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, в тому числі із застосуванням протикорабельних балістичних ракет вперше в історії,

– наголосив Джо Байден.

Він зазначив, що ці напади поставили під загрозу американський персонал, цивільних моряків і партнерів, а також торгівлю та свободу судноплавства.

За словами Джо Байдена, понад 50 країн постраждали від 27 нападів на міжнародне комерційне судноплавство. Він зазначив, що екіпажі з понад 20 держав зазнали погроз або стали заручниками під час актів піратства. І що понад 2000 суден були змушені змінити маршрут на тисячі кілометрів, щоб обійти Червоне море.

А 9 січня хусити здійснили свою найбільшу на сьогодні атаку, безпосередньо спрямовану проти американських кораблів. Реакція міжнародної спільноти на ці безрозсудні атаки була єдиною і рішучою,

– зазначив президент США.

Він заявив, що минулого місяця Сполучені Штати розпочали операцію "Вартовий процвітання". Мовиться про коаліцію з понад 20 держав, які зобов'язалися захищати міжнародне судноплавство та стримувати напади хуситів у Червоному морі.

"Ми також приєдналися до понад 40 країн, які засудили загрози з боку хуситів. Минулого тижня разом з 13 союзниками і партнерами ми виступили з недвозначним попередженням про те, що повстанці Хуті відповідатимуть за наслідки, якщо їхні напади не припиняться. А вчора Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою до хуситів припинити напади на торгові і комерційні судна", – додав він.

За словами американського лідера, "сьогоднішня оборонна акція – продовження цієї широкої дипломатичної кампанії та ескалації нападів повстанців-хуситів на комерційні судна". Він підкреслив, що ці цілеспрямовані удари – чіткий сигнал, що США та партнери не терпітимуть нападів на свій персонал і не дозволять "ворожим суб'єктам ставити під загрозу свободу судноплавства" на одному з найважливіших комерційних маршрутів у світі.

Я без вагань вживатиму подальших заходів для захисту наших людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це буде необхідно,

– підкреслив Джо Байден.

Відомо, що цілями хуситів, які потрапили під атаку 12 січня, стали радари, об'єкти протиповітряної оборони, місця зберігання та запуску дронів, крилатих і балістичних ракет.