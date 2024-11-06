Всі були одностайні – Україна загине, – Кулеба про зустріч з Байденом за 2 дні до 24 лютого

Напередодні великої війни, яку Росія розпочала проти України, очільник МЗС зустрівся з президентом США Джо Байденом. Тоді у Штатах були переконані, що Україна не зможе встояти.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів про розмову з Байденом. За його словами, Україні пощастило, що на початку великої війни президентом США був саме Байден.

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Про що говорив Байден з Кулебою перед великою війною

За два дні до повномасштабного вторгнення Росії тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приїхав до Сполучених Штатів Америки з робочих візитом. Зокрема тоді відбулася їхня спільна зустріч із Джо Байденом.

Це була надзвичайно важлива та тепла зустріч. Ще в кабінеті я зрозумів дві речі. Перше: у нього на столі лежить якась папка, в якій чітко написано, що Україна загине. Тобто вся його машина розвідки: військові, політичні аналітики; ЦРУ – всі були одностайні. Україна загине,

– поділився Дмитро Кулеба.

За словами ексміністра, він також чітко усвідомив, що Байден не просто подумки, а й "серцем дуже хвилювався і переживав за Україну". А також, що Байден зробить усе, аби "залишитись з тим, що залишиться від України". На той момент уже були плани про уряд-екзиль, виїзд президента Зеленського за межі України тощо.

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"Нам надзвичайно пощастило, що на момент повномасштабного вторгнення президентом США був Джо Байден. Це єдиний президент США з 1991 року, для якого Україна була не просто точкою на карті, а точкою в його серці. Він дуже перейнявся нашою долею", – зауважив Кулеба.

Колишній очільник МЗС додав, що після цієї зустрічі він зрозумів, що усі висновки зроблені та поїхав додому: "Воювати за те, щоб всі аналітики США помилилися у своїх розрахунках щодо України".