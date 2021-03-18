США діятимуть прямолінійно, – Білий дім про відносини з Росією

Читать новость на русском

Сполучені Штати Америки планують обговорити з Росією питання, які їх хвилюють. Підхід нового президента США Джо Байдена відрізнятиметься від його попередника Дональда Трампа.

Джерело:

Білий дім

Також Штати діятимуть щодо Росії прямолінійно. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Варто прочитати Байден назвав Путіна вбивцею і запевнив, що "він заплатить"

США діятимуть прямолінійно щодо Росії

За її словами, відносини США і Росії матимуть інший вигляд, ніж раніше.

Ми будемо прямими і прямолінійними щодо тих сфер, де у нас є проблеми,
– зазначила Псакі.

Вона зауважила, що Вашингтон розлючений операціями Володимира Путіна, зокрема:

  • діями, спрямованими на допомогу Трампу в перемозі на виборах у США;
  • отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального;
  • діями Москви щодо розділення Організації Північноатлантичного договору.

Псакі: Держави можуть співпрацювати

Окрім проблем, які викликають занепокоєння, як зауважила речниця, держави мають сфери, де вони можуть співпрацювати, наприклад, Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

"Як заявив президент минулої ночі, росіяни нестимуть відповідальність за вчинені ними дії", – також сказала Псакі.

Зауважимо! Псакі виступила через декілька годин після заяви Байдена щодо Путіна. Президент США підтвердив, що очільник Росії є вбивцею. Держдепартамент підтримав гаранта Штатів.