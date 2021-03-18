США діятимуть прямолінійно, – Білий дім про відносини з Росією

Сполучені Штати Америки планують обговорити з Росією питання, які їх хвилюють. Підхід нового президента США Джо Байдена відрізнятиметься від його попередника Дональда Трампа.
Джерело:Білий дім
Також Штати діятимуть щодо Росії прямолінійно. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.
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США діятимуть прямолінійно щодо Росії
За її словами, відносини США і Росії матимуть інший вигляд, ніж раніше.
Ми будемо прямими і прямолінійними щодо тих сфер, де у нас є проблеми,
– зазначила Псакі.
Вона зауважила, що Вашингтон розлючений операціями Володимира Путіна, зокрема:
- діями, спрямованими на допомогу Трампу в перемозі на виборах у США;
- отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального;
- діями Москви щодо розділення Організації Північноатлантичного договору.
Псакі: Держави можуть співпрацювати
Окрім проблем, які викликають занепокоєння, як зауважила речниця, держави мають сфери, де вони можуть співпрацювати, наприклад, Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).
"Як заявив президент минулої ночі, росіяни нестимуть відповідальність за вчинені ними дії", – також сказала Псакі.Зауважимо! Псакі виступила через декілька годин після заяви Байдена щодо Путіна. Президент США підтвердив, що очільник Росії є вбивцею. Держдепартамент підтримав гаранта Штатів.