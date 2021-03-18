США діятимуть прямолінійно, – Білий дім про відносини з Росією

Сполучені Штати Америки планують обговорити з Росією питання, які їх хвилюють. Підхід нового президента США Джо Байдена відрізнятиметься від його попередника Дональда Трампа.

Також Штати діятимуть щодо Росії прямолінійно. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

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США діятимуть прямолінійно щодо Росії

За її словами, відносини США і Росії матимуть інший вигляд, ніж раніше.

Ми будемо прямими і прямолінійними щодо тих сфер, де у нас є проблеми,

– зазначила Псакі.

Вона зауважила, що Вашингтон розлючений операціями Володимира Путіна, зокрема:

діями, спрямованими на допомогу Трампу в перемозі на виборах у США;

отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального;

діями Москви щодо розділення Організації Північноатлантичного договору.

Псакі: Держави можуть співпрацювати

Окрім проблем, які викликають занепокоєння, як зауважила речниця, держави мають сфери, де вони можуть співпрацювати, наприклад, Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

"Як заявив президент минулої ночі, росіяни нестимуть відповідальність за вчинені ними дії", – також сказала Псакі.