На чому зосередяться США у допомозі Україні взимку: у Білому домі відповіли

Сполучені Штати продовжать надавати Україні допомогу. Важливим аспектом буде підтримка нашої держави, щоб вона гідно могла пройти зимовий період.

Про це під час брифінгу розповів координатор Ради національної безпеки США Джона Кірбі. Він зауважив, що Сполучені Штати зосередяться на трьох напрямках у допомозі Україні, передає 24 Канал.

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У США назвали напрямки, в яких надаватимуть допомогу Україні

Кірбі наголосив, що взимку 2022 року росіяни намагалися знищити об'єкти критичної інфраструктури України. Він наголосив, що Сполучені Штати очікують, що ворог застосує подібну тактику і цієї зими, про що свідчать останні атаки дронів та ракетні удари.

Координатор також повідомив, що президент США Джо Байден і радник президента з національної безпеки Джейк Салліван видали чіткі вказівки уряду, наголошуючи на терміновій необхідності визначити пріоритетність допомоги Україні протягом майбутнього зимового сезону. Ця ініціатива повторює вирішальну підтримку, надану Сполученими Штатами Україні у 2022 році.

Ми зосередилися на просуванні трьох ключових напрямків. По-перше, ми посилюємо можливості української протиповітряної оборони, щоб вони могли збивати російські ракети та іранські безпілотники, націлені на критичну інфраструктуру,

– сказав Кірбі.

За його словами, США разом з партнерами надали Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, Hawk, Avenger та інші засоби ППО. По-друге, це зміцнення енергетичної інфраструктури нашої держави.

Кірбі відзначив, що нашій країні союзники надали захисне обладнання, зокрема спеціальні сітки, арматуру та бар'єри HESCO, щоб захистити важливі об'єкти.

"І по-третє, ми передаємо Україні резервне обладнання та матеріали, у тому числі високовольтні автотрансформатори, промислові паливні генератори та мобільне автономне обладнання", – розповів Кірбі.

Координатор підкреслив, що це необхідно, щоб підвищити стійкість та запобігти втратам тепла та електроенергії у нашій державі узимку.

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