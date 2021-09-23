США допоможуть розслідувати замах на Шефіра

Автомобіль першого помічника Президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра обстріляли. У розслідування справи можуть допомогти Сполучені Штати Америки.

Щонайменше, таку заяву зробив в ефірі одного з українських телеканалів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

До теми Кулі, якими обстріляли машину Шефіра, майже не використовували в Україні, – МВС

Замах на Шефіра: у МВС кажуть, що у розслідуванні допоможуть США

Сполучені Штати Америки допоможуть із розслідуванням справи про напад на помічника президента Сергія Шефіра. Про це повідомив перший заступник глави МВС Євгеній Єнін.

За його словами, у Вашингтоні підтвердили готовність допомогти.

Цього вечора (22 вересня – 24 канал) ми отримали підтвердження від наших американських колег надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину,

– сказав заступник міністра.

Коротко про напад на автомобіль Сергія Шефіра