США допоможуть розслідувати замах на Шефіра
Джерело:24 канал
Автомобіль першого помічника Президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра обстріляли. У розслідування справи можуть допомогти Сполучені Штати Америки.
Щонайменше, таку заяву зробив в ефірі одного з українських телеканалів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
До теми Кулі, якими обстріляли машину Шефіра, майже не використовували в Україні, – МВС
Замах на Шефіра: у МВС кажуть, що у розслідуванні допоможуть США
Сполучені Штати Америки допоможуть із розслідуванням справи про напад на помічника президента Сергія Шефіра. Про це повідомив перший заступник глави МВС Євгеній Єнін.
За його словами, у Вашингтоні підтвердили готовність допомогти.
Цього вечора (22 вересня – 24 канал) ми отримали підтвердження від наших американських колег надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину,
– сказав заступник міністра.
Коротко про напад на автомобіль Сергія Шефіра
- Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра 22 вересня близько 10 години обстріляли.
- Це сталося неподалік села Лісники у Київській області.
- Audi Шефіра обстріляли з автоматичної зброї калібру 7,62. Правоохоронці взялися за розслідування.
- Сергій Шефір не постраждав, але поранень зазнав його водій.
- На ситуацію відреагував і президент Зеленський. Він запевнив, що нікому не вдасться його залякати.