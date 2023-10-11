США очолять коаліцію країн, які допомагатимуть Україні розвивати Повітряні сили, – Пентагон

Голова Пентагону заявив, що США допоможуть Україні розвивати ПС ЗСУ. Крім Сполучених Штатів цю коаліцію очолюватимуть ще дві країни.

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив 11 жовтня на брифінгу у Брюсселі, що США допоможуть Україні розвивати ВПС. Про це інформує 24 Канал.

До теми Відбудеться новий "Рамштайн": глава Пентагону прибув у Брюссель

Що саме сказав голова Пентагону

Остін заявив, що його країна очолить коаліцію держав, які допомагають Україні у розвитку ПС ЗСУ.

І я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати знову візьмуть на себе ініціативу і допоможуть очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Повітряних сил,

– сказав він.

За його словами, Данія та Нідерланди очолюватимуть цю коаліцію разом із США.

Остін заявив, що Вашингтон буде координувати свою діяльність з Україною та іншими партнерами. США хочуть зосередитися "на розвитку потенціалу українських винищувачів F-16".

Виступ голови Пентагона Ллойда Остіна: відео Софії Назаренко, 24 Канал

, на кадрах можна побачити поруч із головою Пентагону Чарльза Брауна. Цей генерал тепер очолює Об'єднаний комітет начальників штабів США замість Марка Міллі, який пішов у відставку у вересні.



Ллойд Остін та Чарльз Браун на брифінгу / Фото Софії Назаренко, 24 Канал



Голова Пентагону запевнив Україну у підтримці з боку США / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

Останні новини про F-16 для України