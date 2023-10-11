США очолять коаліцію країн, які допомагатимуть Україні розвивати Повітряні сили, – Пентагон
Голова Пентагону заявив, що США допоможуть Україні розвивати ПС ЗСУ. Крім Сполучених Штатів цю коаліцію очолюватимуть ще дві країни.
Голова Пентагону Ллойд Остін заявив 11 жовтня на брифінгу у Брюсселі, що США допоможуть Україні розвивати ВПС. Про це інформує 24 Канал.
До теми Відбудеться новий "Рамштайн": глава Пентагону прибув у Брюссель
Що саме сказав голова Пентагону
Остін заявив, що його країна очолить коаліцію держав, які допомагають Україні у розвитку ПС ЗСУ.
І я з гордістю оголошую, що Сполучені Штати знову візьмуть на себе ініціативу і допоможуть очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її Повітряних сил,
– сказав він.
За його словами, Данія та Нідерланди очолюватимуть цю коаліцію разом із США.
Остін заявив, що Вашингтон буде координувати свою діяльність з Україною та іншими партнерами. США хочуть зосередитися "на розвитку потенціалу українських винищувачів F-16".
Виступ голови Пентагона Ллойда Остіна: відео Софії Назаренко, 24 Канал
До слова, на кадрах можна побачити поруч із головою Пентагону Чарльза Брауна. Цей генерал тепер очолює Об'єднаний комітет начальників штабів США замість Марка Міллі, який пішов у відставку у вересні.
Ллойд Остін та Чарльз Браун на брифінгу / Фото Софії Назаренко, 24 Канал
Голова Пентагону запевнив Україну у підтримці з боку США / Фото Софії Назаренко, 24 Канал
Останні новини про F-16 для України
- Нещодавно міністрка оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила, що її країна передасть нашій державі кілька винищувачів F-16 та допоможе українським пілотам їх опанувати. За її словами, Україна зможе отримати ці літаки з 2025 року.
- Як повідомлялося раніше, Нідерланди можуть передати Україні F-16 у кінці 2024 року. Про це заявив посол Нідерландів при НАТО Тійс ван дер Плас.
- Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснював, що спочатку українські пілоти вчаться на автотренажерах. Потім вони будуть літати на F-16 разом з інструкторами. Тільки після цього захисникам нашого неба дозволять самостійно керувати цими винищувачами.