У США допускають нові переговори Байдена з Путіним, але "за правильних обставин"

У США допускають проведення чергових переговорів між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним. Однак вони повинні пройти "за правильних обставин".

Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Вона зазначила, що Вашингтон "тримає двері для комунікації відчиненими".

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США спонукатимуть Росію до деескалації

Дипломат сказала, що держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Росії Сергій Лавров планують чергові переговори, але їх терміни поки що невідомі. Також вона зазначила, що США "готові вести стільки дипломатичних переговорів із росіянами, скільки потрібно, щоб спонукати їх до деескалації".

На уточнююче запитання журналіста, чи включають ці переговори контакт із паном Байденом, вона відповіла:

Ми не відмовилися від цієї ідеї, але це має статися за правильних обставин.

Подробиці вона уточнювати не стала.

Зустріч Байдена з Путіним

Востаннє Джо Байден та Володимир Путін спілкувалися телефоном наприкінці грудня і ці переговори тривали 50 хвилин.

Темою розмови президентів стали пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки", що включають вимогу про нерозширення НАТО і відмову від військової співпраці з пострадянськими країнами, зокрема Україною.

У січні Байден повідомив про можливість проведення нового саміту за участю президента країни-агресора, а у Кремлі не виключали розмови лідерів двох країн.

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