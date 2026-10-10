Рішення Сполучених Штатів послабити санкції проти російського дизельного пального викликало різку критику в Європі. У відповідь на це Таллінн пропонує надати Києву ресурси для повного знищення нафтопереробної інфраструктури агресора.

Таку заяву зробив прем'єр Естонії Крістен Міхал. На своїй сторінці у Facebook він назвав великою помилкою домовленості американського керівництва щодо російських енергоносіїв.

Яка реакція Естонії

За словами естонського прем'єра, зі сторони Трампа це є серйозним прорахунком, адже угоди з диктаторами ведуть у пекло.

За кошти, отримані від продажу газу й пального, гинуть безневинні люди. До того ж існує велика ймовірність того, що обіцяне пальне так і не надійде,

– зауважив політик.

Він додав, що така домовленість суперечить тривалим зусиллям Заходу, спрямованим на обмеження надходження енергетичних доходів до путінського режиму. До того ж раніше саме США закликали союзників відмовитися від російського пального.

"Стратегія перекриття джерел доходів Росії в довгостроковій перспективі є правильною, і її необхідно дотримуватися. Найближчого тижня і Естонія, і Європейська рада мають обговорити можливість швидкого нарощування підтримки України, щоб дозволити їй вщент знищити російські нафтопереробні заводи", – зазначив Міхал.