Нагадаємо, що, за словами Трампа, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом – 1 мільйон тонн. Також він заявив про плани постачання ще 3 мільйонів тонн, залежно від стану російських НПЗ. Мінфін США уже навіть скасував санкції і негайно видав ліцензію на постачання дизеля з Росії.

Володимир Зеленський різко розкритикував дозвіл США на продаж російського пального, назвавши це інвестицією у війну. Київ не планує відмовлятися від своїх планів і продовжить бити по російській нафтовій інфраструктурі.