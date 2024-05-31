HIMARS та артилерія, але не ATACMS: ЗМІ розповіли, якою зброєю Україні тепер можна бити по Росії

Вашингтон нарешті дозволив використовувати Україні американську зброю для атак по певних об'єктах на території Росії. Принаймні у цьому впевнені західні журналісти, що посилаються на анонімні джерела.

Існує підозра, що відповідний дозвіл поки що не стосується далекобійних ракет ATACMS. Однак Сили оборони України тепер, ймовірно, мають право завдавати ударів за допомогою систем HIMARS, боєприпасів GMLRS та артилерії по російській території, з якої постійно атакують Харківщину.

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Американська зброя проти Росії

Аналітики називають рішення Білого дому "новою політикою США". За їхніми словами, українська армія може використовувати американську артилерію і запускати ракети малої дальності з пускових установок HIMARS проти командних пунктів, складів зброї та інших об'єктів у Росії.

Водночас ця політика не дає Україні дозволу використовувати ракети "земля – земля" великої дальності ATACMS на території Росії,

– пише газета The Wall Street Journal.

Слід наголосити, що Сили оборони України мають досить обмежене зелене світло на застосування американських арсеналів – по регіонах, з яких загарбники обстрілюють Харківщину. Вочевидь, цей крок є спробою Адміністрації Байдена насамперед стримати наступ росіян на Сході.

Схоже, що Сполучені Штати все ще остерігаються можливої ескалації та того, що російсько-українська війна може перерости в пряме зіткнення між Вашингтоном і Москвою. Тому рішення щодо використання зброї не ухвалювали упродовж всього часу, відколи розпочалося повномасштабне вторгнення.

Директор у справах Європи у Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер в ефірі телемарафону 31 травня підтвердив, що Байден обмежено дозволив Україні завдавати ударів по Росії. Водночас, за його словами, у Білому домі "рухалися дуже швидко" після того, як Росія розпочала наступ на Харківщині 10 травня.

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Військовий оглядач Давид Шарп в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що дозвіл на застосування зброї США, ймовірно, одразу не зупинить наступальні операції кремлівської армії та, на жаль, не захистить повністю прикордонні українські області.

Проте, як він констатував, важливим є той факт, що крига скресла. Усе ж тепер Сили оборони України мають більше шансів на тактичний успіх у Харківській області, де останніми тижнями тривають запеклі бої і росіяни не припиняють атак.