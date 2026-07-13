США несподівано дозволили Україні виробляти антибалістику: економіст припустив, що задумав Трамп

Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Зеленським на саміті НАТО фактично погодив надання Україні ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot. Проте це рішення Вашингтона може бути продиктоване зовсім не бажанням допомогти Києву.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, наголосивши, що на сьогодні на ринку озброєнь існує надзвичайно жорстка конкуренція. Водночас американські компанії отримують величезні гроші від продажу, зокрема, антибалістики насамперед на Близькому Сході, а також в Європі. Вони прагнуть зберегти цей ринок, і з цим пов'язане узгодження Трампом надання Україні права розробляти ракети до Patriot.

Які українські розробки викликають занепокоєння у американців?

Пендзин зауважив, що ракета Patriot – доволі складний виріб, який є частиною дуже багатьох компонентів, що виробляються різними компаніями. Тому розпочати їхнє виробництво в Україні дуже швидко буде надзвичайно важко. І в цьому сенсі монополії американців на антибалістику нічого не загрожує.

До того ж треба врахувати той факт, що американці передають в ліцензії урізану за певними функціями ракету, не надаючи даних, які вони вважають стратегічною таємницею. Це означає, що ракета, яка виготовлятиметься в Україні, матиме скорочені функції для того, щоб розробки американців не потрапили до рук росіян,

– підкреслив директор Економічного дискусійного клубу

Проте він пояснив, чому у американців раптом виникло рішення надати Україні ліцензію на виробництво антибалістики, попри їхнє бажання зберегти монополію.

В Україні надзвичайно активно розробляється своя антибалістика. Причому вона вже реально починає конкурувати з американцями на європейському ринку. На сьогодні низка країн Європейського Союзу разом з Україною починає спільні програми з антибалістики. Основна перевага українських розробок, на його думку, у тому, що вони набагато дешевші, а тому з економічного погляду набагато ефективніші.

Економіст пояснив раптове рішення Трампа надати Україні ліцензію з виробництва антибалістики: дивіться відео

Також українські розробки, як наголосив економіст, ґрунтуються на технологіях, які максимально випробувані в зоні бойових дій. Вони набагато ближчі до фактичної реалізації, ніж запровадження паралельного виробництва американських аналогів ще й з тісною прив'язкою до низки виробників комплектуючих, які сьогодні забезпечують постачання для Patriot.

Тому надання Україні ліцензій на виробництво ракет до Patriot – це спроба відкачати частину ресурсу, який наша країна могла б спрямувати на власну антибалістику. До того ж американські розробки на сьогодні є далеко не новітніми і будуть вироблятися під повним контролем США,

– відзначив Олег Пендзин.

Тому, на його думку, перспектива України – у створенні власної антибалістики, коли українці будуть самі визначати, хто, коли і як буде використовувати зброю, вироблену за нашими технологіями.

Нагадаємо, що президент США заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським 8 липня в Анкарі, що надасть Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot. Також Дональд Трамп підкреслив, що США хоч і мають комплекси Patriot, але вони їм теж потрібні. Проте дещо американці можуть надати Україні. Американський лідер висловив впевненість у тому, що українці зможуть швидко виробляти ракети до ЗРК Patriot. Водночас Трамп наголосив, що більшість держав не змогла б виготовляти цю зброю, а Україна здатна на це.