США та Фінляндія можуть знати "щось особливе"

Один дуже цікавий момент: Фінляндія та США майже підписали нову угоду про військове співробітництво.

Фіни й самі можуть впоратися

Згідно з одним з її положень, американські військові отримали можливість використовувати у своїх цілях фінські військові бази та об'єкти.

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Насправді це було зовсім необов'язково, навіть не дивлячись на те, що Фінляндія стала повноцінним членом НАТО.

Фіни є сусідами Росії і мають можливість цілком самостійно забезпечувати власну безпеку. У фінів досить боєздатне військо, як у сфері озброєння та оснащення, так і у сфері його тренованості. Крім того, у них є дуже багатий досвід.

Принаймні, у разі нападу "ззовні" забезпечити стійкість своєї оборони до моменту "підключення" інших членів НАТО, вони цілком здатні самостійно вже зараз. Особливо, в очевидних умовах "феноменальної" боєздатності російського війська, яку воно продемонструвало в Україні.

Що було рушійною силою

У такому разі постає цілком закономірне питання: а що використання США фінських військових баз саме зараз набуло такої терміновості та нагальної необхідності, щоб бути підписаним майже миттєво?

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Це, звісно, виключно моя думка і, можливо, я цілком помиляюсь у своїх висновках, але здається мені, що основною рушійною силою у цьому випадку було щось інше, ніж "необхідність терміново підсилити нового члена НАТО у військовому відношенні".

Гіпотетична присутність американських військ у Фінляндії обумовлена чимось іншим, ніж реальністю російської загрози. Здається мені, що у Вашингтоні та у Гельсінкі щось "таке особливе" знають про ймовірний подальший перебіг військово-політичних подій у цьому регіоні. Він, на їхню спільну думку, вимагатиме обов'язкової та термінової присутності американських військ на північно-західних кордонах Росії.