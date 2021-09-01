США, Франція, Німеччина та Велика Британія не евакуювали усіх своїх громадян з Афганістану

Евакуація іноземців з Афганістану завершилася 31 серпня. Однак за понад два тижні низка країн так і не змогли забрати з захопленої "Талібаном" країни усіх своїх громадян.

США, Франція, Німеччина та Велика Британія за понад 2 тижні так і не змогли евакуювати усіх своїх громадян з Афганістану. Також у захопленій терористами країні залишилися ті, хто допомагав військовим та просив притулок.

Зверніть увагу Перекладача, який 13 років тому врятував Байдена, залишили в Афганістані, – ЗМІ

Скільки людей залишилися в Афганістані

США

Держсекретар Ентоні Блінкен розповів, що у Держдепу немає точних даних про конкретну кількість американців, які залишилися в Афганістані, однак він впевнений, що їх не менше 200.

За час евакуації США вивезли декілька тисяч американців та Афганців. Станом на 23 серпня 2021 року ця цифра становила понад 30 000 осіб.

Франція

У Міністерстві оборони заявили, що в Афганістані залишились декілька десятків французьких громадян. Також Франція не змогла евакуювати усіх афганців, які співпрацювали з їхніми військовими та просили надати їм притулок.

Загалом за 2 тижні евакуації Франції вдалося вивезти близько 3 000 осіб, з них понад 2 600 – афганці.

Німеччина

Канцлерка Ангела Меркель повідомила, що Німеччина не змогла евакуювати від 10 до 40 тисяч афганців, які співпрацювали з їхніми військовими та своїх громадян. Попри те, що Німеччина не планує встановлювати жодних дипломатичних відносин з "Талібаном", канцлерка заявила, що вони хочуть вести переговори з талібами про можливість продовження евакуації.

Після захоплення Кабула Німеччина евакуювала понад 5 000 осіб, більшість з яких афганці.

Велика Британія

У МЗС Великої Британії розповіли, що в Афганістані досі залишаються декілька сотень британських підданих, однак точної цифри не повідомили.

За 2 тижні країна евакуювала близько 14 000 британців та Афганців.

Цікаво Військові США залишили Афганістан: ісламським радикалам відтепер ніхто не заважатиме

Евакуація українців з Афганістану: