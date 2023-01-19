США готові допомогти Україні атакувати Крим, – NYT

Адміністрація президента США Джо Байдена починає визнавати, що Україні потрібна зброя, щоб атакувати російських військових в окупованому Криму. Через це Вашингтон розглядає можливість надати Україні зброю, щоб завдавати ударів по півострову.

Журналісти The New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників пишуть, що адміністрація Байдена почала визнавати, що Україні потрібна зброя для удару по Криму після кількох місяців обговорень з українськими офіційними особами.

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У США починають змінювати думку щодо Криму

Від початку повномасштабного вторгнення Росії США займали доволі жорстку лінію, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів. "Тепер ця лінія починає пом'якшуватися", – підкреслюють у The New York Times.

На думку адміністрації Байдена, якщо українська армія зможе поставити під загрозу контроль Росії над Кримом, це посилить позицію Києва на будь-яких майбутніх переговорах.

Крім того, у США згасли побоювання стосовно застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Нове ставлення до Криму демонструє, наскільки далеко просунулися чиновники адміністрації Байдена від початку війни, коли вони остерігалися навіть публічно визнавати, що Сполучені Штати надають українським військам зенітні ракети Stinger,

– йдеться у повідомленні.

The New York Times пише, що адміністрація Байдена розглядає допомогу Україні для атаки півострова, "який Владімір Путін розглядає як невід'ємну частину свого прагнення відновити колишню російську славу".

Адміністрація Байдена не вважає, що Україна може повернути Крим військовим шляхом

Наразі Байден все ще не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, щоб атакувати Росію у Криму. Про далекобійну зброю Україна просить вже тривалий час.

Також адміністрація Байдена не вважає, що Україна може повернути Крим військовим шляхом. Все ще існують побоювання, що такий крок може змусити Путіна відповісти ескалацією у відповідь.

Але при цьому, на думку керівництва США, Росія повинна вірити, що Крим перебуває під загрозою, частково для зміцнення позиції України в будь-яких майбутніх переговорах.

Водночас адміністрація Байдена вважає, що удари по тилових лініях Росії, які виходять з Криму, можуть серйозно зашкодити здатності Москви просувати свої лінії фронту далі.