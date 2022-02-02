США готові обговорювати доступ Росії до своїх баз у Польщі й Румунії, але є важлива умова
Джерело:Дженіфер Джейкобс у твітері
Американькі ЗМІ повідомили, буцімто США готові показати Росії військові бази НАТО в Східній Європі. Щоправда, натомість вимагатимуть від Москви піти на аналогічний крок.
Таку інформацію журналістка авторитетного видання Bloomberg поширила, посилаючись на власні джерела. Про це говорили в контексті розміщення крилатих ракет "Томагавк".
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"Згода" США
Як розповіла журналістка, Сполучені Штати буцімто готові надати Росії доступ до баз НАТО, аби особисто переконатися в нерозміщенні там крилатих ракет.
США заявили Кремлю, що готові обговорити надання Росії можливості перевірити, що крилаті ракети "Томагавк" не розміщені на базах НАТО в Румунії та Польщі,
– заявила Дженіфер Джейкобс.
Натомість Штати мають лише одну, але дуже важливу умову: Росія має натомість надати аналогічну інформацію щодо деяких своїх баз.
Детальніше про них не йдеться, але, ймовірно, мовиться про місця дислокації російських військових біля кордонів України, що викликає неабияке занепокоєння у всієї світової спільноти вже кілька місяців.
"Томагавк"
Це американська багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета. "Томагавк" є стратегічною та тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості.
Найновіші варіації ракети мають запас ходу до 2,5 тисячі кілометрів. При цьому вони спроможні розганяти швидкість понад 800 кілометрів за годину.