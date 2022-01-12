США готові підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Швеція та Фінляндія – це стабільні країни. У них сформувалась усталена демократія. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на брифінгу.

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Ми завжди готові підтримати Фінляндію і Швецію, якщо захочуть поговорити про членство в НАТО. Ми готові зробити це,

– наголосила Нуланд.

Тому, за її словами розмова з цими країнами буде дещо іншою, ніж з іншими, які тільки переходять до демократичних систем і мають проблеми з корупцією, економічними реформами, демократичною стабільністю.