США готові підтримати вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

12 січня 2022 , 07:24
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Джерело:

24 канал

США підтримають Фінляндію та Швецію в їх бажанні вступити до Північноатлантичного альянсу. Країни слід оцінювати за стандартами НАТО.

Швеція та Фінляндія – це стабільні країни. У них сформувалась усталена демократія. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на брифінгу.

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Ми завжди готові підтримати Фінляндію і Швецію, якщо захочуть поговорити про членство в НАТО. Ми готові зробити це,
– наголосила Нуланд.

Тому, за її словами розмова з цими країнами буде дещо іншою, ніж з іншими, які тільки переходять до демократичних систем і мають проблеми з корупцією, економічними реформами, демократичною стабільністю.

Що цьому передувало

  • У Швеції відреагували на обурливу вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймав нових членів. Очільниця МЗС країни зазначила, що це також стосується Швеції та Фінляндії. Відмова від будь-якого майбутнього розширення НАТО знизить можливості для самостійного політичного вибору.
  • У новорічному зверненні прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна повинна зберегти можливість подання заявки на вступ до НАТО.
Зверніть увагу! Росія на перемовинах із США у Женеві вимагала від НАТО гарантій, що Україна та Грузія ніколи не вступлять в Альянс. Її представники цинічно заявили, що це начебто є питанням нацбезпеки для Росії.

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Автор: Ольга Музика