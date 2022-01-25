США готові забезпечувати Європу альтернативними постачаннями газу, – ЗМІ

Штати готові забезпечувати Європу альтернативним постачанням газу. Такий варіант розглядатимуть, якщо цього вимагатиме ситуація.

Відповідну інформацію виданню розповів неназваний представник американського керівництва. Це трапилось 25 січня.

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США можуть забезпечити Європу газом

США забезпечать Європі альтернативне постачання газу, якщо це буде потрібно,

– мовиться у повідомленні.

Наразі відомо, що саме для цього Штати:

підтримують контакти з виробниками зрідженого природного газу;

розглядають можливості компаній, здатних організувати великі постачання газу.

Зазначили, що відповідних заходів вживають "на випадок перебоїв із російськими постачаннями".

Чиновник не назвав компанії, з якими ведуться перемовини, проте запевнив, що мовиться про широкий перелік постачальників з різних регіонів світу – від Північної Африки та Близького Сходу до Азії та США.

Також політик пояснив, мовляв, Кремлю не варто використовувати сферу енергетики "як зброю". Адже їхня ж країна й постраждає та пригадав про санкції, які США готують на випадок повномаштабного вторгнення Росії в Україну.

Що цьому передувало

На тлі загрози нападу Кремля Штати почали вести переговори з великими експортерами газу щодо постачання блакитного палива до Європи. Зокрема ведуть перемовини з Катаром.

Неназваний чиновник пояснив, що це стало необхідним після того, як зустріч глави МЗС Росії із держсекретарем США Ентоні Блінкеном дала "мінімальний прогрес".

Чиновник пояснив, що дивляться на те, як можна підготуватися до того, що конфлікт може вдарити по поставках газу. Особливо в середині зими, коли дуже низькі його запаси.

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