Попри проблеми в Конгресі: США готують для України новий потужний пакет озброєнь – Reuters

Вже невдовзі адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становитиме приблизно 200 мільйонів доларів.

Оголосити про пакет мають в Брюсселі у середу, 11 жовтня, на 16-му "Рамштайні". До нього можуть увійти аналогічні боєприпаси та наземна техніка, які були в останніх пакетах допомоги. Хоча остаточний склад пакету ще формується.

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Пентагон продовжує допомагати Україні завдяки бухгалтерській помилці

Як розповіли американські посадовці у коментарі Reuters, у США продовжують опановувати кошти, виявлені через багатомільярдну бухгалтерську помилку – мовиться про завищення вартості раніше поставленої зброї. Таким чином, попри проблеми в Конгресі, Київ зміг отримати від Вашингтона зброю, боєприпаси та інші необхідні речі для захисту території.

Раніше Байден пообіцяв поповнити запаси зброї, відправленої до України. Зокрема, він просив Конгрес затвердити ще 24 мільярди доларів для України, однак запит все ще перебуває на розгляді.

Справжня вартість постачання зброї вимірюється під час купівлі заміни. Якщо Конгрес не надасть нових засобів для закупівлі заміни, а у Пентагона закінчаться кошти на перепрограмування для підтримки виконання контрактів, то Україна та виробники зброї муситимуть зробити інші кроки для поповнення запасів. Наразі американське оборонне відомство має щонайменше 5,4 мільярда доларів з наданих Конгресом повноважень на скорочення президентського бюджету.

Про які проблеми в Конгресі мовиться

Нещодавно в США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду.

Щоправда, туди не увійшло нове фінансування допомоги Україні. Це питання хочуть розглянути окремо.

Після цього Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні. У МЗС України заявили, що ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США і підписанням його президентом Джо Байденом не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні.

Згодом Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті, який підтримував військову допомогу Україні.

Допомога США Україні може частково залежати від того, хто замінить Маккарті. Дехто з його можливих наступників рішуче підтримують допомогу Києву, тоді як інші – категорично проти.

– це інструмент для переміщення коштів з рахунків Пентагону для задоволення нагальних потреб. Його можна використати для закупівлі зброї у таких підприємств, як Lockheed Martin, що виробляє реактивні системи залпового вогню, та General Dynamics, що випускає артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів. Обидві компанії грають важливу роль для забезпечення зброєю України.