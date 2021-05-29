США готують санкції проти керівництва Білорусі, – заява Білого дому

У Сполучених Штатах Америки вирішили разом з Європейським Союзом розробити адресні санкції проти ключових представників білоруської влади. Про це 28 травня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Відповідна заява з'явилася на сайті Білого дому. Санкції запровадять через порушення прав людини у Білорусі, корупцію, фальсифікацію виборів 2020 року й події 23 травня – коли у Мінську примусово посадили літак Ryanair.

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З'явилася офіційна заява Білого дому щодо резонансних подій у Білорусі

У Білорусі комерційний рейс Ryanair між двома країнами ЄС змусили відхилитися від курсу під вигаданим приводом, після чого затримали журналіста Романа Протасевича.

Усе це – пряме нехтування міжнародними нормами, причому на тлі посилення репресій режиму Лукашенка проти народу Білорусі та прав людини.

Реагуючи на це, США вирішили вдатися до таких дій:

Приєднатися до публічного засудження подій 23 травня в ООН, ОБСЄ, Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО), G7 та НАТО.



подій 23 травня в ООН, ОБСЄ, Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО), G7 та НАТО. Рекомендувати громадянам США не їхати до Білорусі. Авіакомпаніям США – порадити бути гранично обережними у розгляді питань польоту в повітряному просторі Білорусі. Також – припинити дію Угоди про повітряне сполучення США та Білорусі 2019 року.



США – порадити бути гранично обережними у розгляді питань польоту в повітряному просторі Білорусі. Також – припинити дію Угоди про повітряне сполучення США та Білорусі 2019 року. З 3 червня 2021 року повторно запровадити санкції проти 9 білоруських державних підприємств, яких раніше мінфін від обмежень звільнив. Надалі фізичним і юридичним особам США буде заборонено здійснювати операції з цими компаніями.



яких раніше мінфін від обмежень звільнив. Надалі фізичним і юридичним особам США буде заборонено здійснювати операції з цими компаніями. У координації з ЄС та іншими партнерами розробити адресні санкції проти ключових осіб режиму Лукашенка, пов'язаних із постійними зловживаннями правами людини та корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року та подіями 23 травня.

Ці заходи, кажуть у США, потрібні, аби "притягнути режим (Лукашенка – 24 канал) до відповідальності за свої дії та продемонструвати свою прихильність до прагнень народу Білорусі".

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