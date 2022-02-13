США готуються до кібератак Росії проти Києва та Вашингтона, – CNN

Влада Сполучених Штатів Америки готується до кібератак. Вона вважає, що їх може здійснити Росія проти Вашингтона та Києва.

Представники Білого дому, розвідки та Міністерства внутрішньої безпеки провели спільну зустріч. На ній вони обговорили кіберзагрози, пов'язані з Росією проти України та США.

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Зустріч відбулася 11 лютого у форматі відеоконференції. Американські чиновники, за інформацією CNN, обговорювали заходи, які може запровадити влада разом із приватними компаніями.

Зокрема обговорили рішення щодо секторів економіки. Цю зустріч провели для того, аби якнайпродуктивніше боротися із кіберзлочинцями.

Кіберпростір – основний фронт напруженості

Адміністрація Джо Байдена розглядає кіберпростір як основний фронт напруженості через загрозу Росії повномасштабно напасти на Україну.

Одним із тем обговорень під час зустрічі було обговорення, як США можуть надати допомогу Україні в галузі кібербезпеки.

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Одне із джерел ЗМІ повідомило, що зараз нібито існує конкретна загроза українській інфраструктурі. Однак для американської інфраструктури загрози поки що немає.

Порушення кібербезпеки України: головне

У середині січня 2022 року на сайти державних органів України (Міністерство зовнішніх справ та Міністерства освіти) відбулася масштабна кібератака.

Хакери залишали на офіційних сайтах повідомлення з погрозами. Однак за кілька годин доступ до ресурсів відновили.

Як повідомили в Центрі інформації безпеки, у відповідних атаках був російський слід.

Зауважимо, що хакери залишали погрози українською, російською та польською. Хоча у Польщі зазначили, що носії мови так не спілкуються.

Наприкінці січня "під прицілом" хакерів опинилися українські суди.

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