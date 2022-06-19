США готуються почати процедуру визнання Росії державою-спонсоркою тероризму

У Сенаті США наступного тижня можуть розглянути резолюцію про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Якщо рішення буде позитивним, її передадуть у Конгрес.

Зауважте, що вперше про визнання Росії країною-спонсоркою тероризму почали говорити у Сполучених Штатах ще у квітні. Представники Держдепу вивчали усі доступні їм інструменти, щоб притягнути окупантів до відповідальності за війну в Україні.

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У США можуть розглянути резолюцію про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму

Заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук розповіла, що голова Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час зустрічі з українською делегацією висловила підтримку резолюції.

Ми отримали чітку підтримку від Ненсі Пелосі по прийняттю резолюції щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму. Ймовірно, наступного тижня ця резолюція буде розглядатися в Сенаті, спочатку її розгляне комітет із питань закордонних справ,

– зауважила Кравчук.

За її словами, якщо Сенат підтримає цю резолюцію, її скерують на розгляд до Палати представників.



Українська делегація зустрілася з Ненсі Пелосі / Фото "Слуга народу"

Українські депутати також подякували Пелосі та всім конгресменам за прийняття акту про надання Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Палата представників Конгресу США продовжуватиме слідкувати, аби ця допомога якнайшвидше перетворювалася на конкретне озброєння для ЗСУ.

"Зараз важливо якомога швидше і в більших об'ємах отримати важке озброєння і передати його на фронт. Щоб виділені кошти перетворювалися у важку артилерію, РСЗВ, котрі так необхідні на передовій нашим захисникам, які в ці хвилини дають відсіч ворогу", – підсумувала Кравчук.



Пелосі підтримує визнання Росії країною-спонсоркою тероризму / Фото "Слуга народу"

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Зеленський та Резніков раніше закликали визнати Росію країною-спонсоркою тероризму

Верховна Рада 14 квітня офіційно визнала Росію державою-терористом. У законопроєкті мовиться, що там діє тоталітарний неонацистський режим. Пропаганду символів окупантів повністю заборонили.

Глава держави Володимир Зеленський 15 квітня попросив президента США Джозефа Байдена також назвати Росію країною-спонсоркою тероризму. Вважається, що це одна з найбільш потужних і далекосяжних санкцій в арсеналі Сполучених Штатів. Наразі у списку таких держав є Північна Корея, Ірак, Лівія, Куба та Сирія.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 27 квітня повідомив, що у Сполучених Штатах вивчають можливість включення Росії до списку держав, які спонсорують тероризм. Це рішення поставить остаточну крапку в дискусіях про законність дій Кремля.

Також Зеленський 14 травня зустрівся з делегацією верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки. Він попросив сенаторів врешті визнати Росію країною-спонсоркою тероризму та посилити проти неї санкції.

Таке ж прохання озвучив країнам НАТО міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголосив, що окупанти здійснюють геноцид українського народу.

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