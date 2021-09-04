США хочуть допомогти біженцям з Афганістану: кожен з них може отримати понад 2000 доларів

Більшість біженців з Афганістану залишили там особисті речі, а усі заощадження витратили на втечу з країни. США заявили, що хочуть підтримати їх фінансово.

Планується, що на кожного біженця виділять по 2275 доларів. Ці кошти підуть на житло, харчування й на інші необхідні для життя речі.

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Як це працюватиме

Адміністрація Джо Байдена та понад 200 приватних агентств планують організувати систему для переселення евакуйованих афганських біженців.

Це не звичайний бізнес. Ми не готові. Ми ніколи не робили нічого подібного. Але ми збираємося підготуватися. І якщо це буде не ідеально, нічого страшного, тому що це терміново,

– відзначив виконавчий директор одного з агентств.

Крім того, для біженців передбачені певні пільги у США. Зокрема:

більше ніж 50 тисяч афганців отримають умовно-дострокове звільнення від подачі заяви на отримання постійної візи;

а ті біженці, що допомагали військовим США під час операції в Афганістані, потрапили до іншої міграційної категорії.

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