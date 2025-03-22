Стосується не всіх АЕС: 3 причини, чому Україні цікава пропозиція Трампа щодо ЗАЕС

Президент США Дональд Трамп запропонував передати українські АЕС у власність США. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що мовилось виключно про Запорізьку АЕС. Однак навряд чи буде стояти питання щодо усіх атомних електростанцій України.

Річ у тім, що там є досить серйозні нюанси. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин озвучив 24 Каналу думку, що пропозиція Трампа щодо ЗАЕС зацікавила Україну.

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Є 3 моменти

Олег Пендзин зазначив, що щодо передачі всіх атомних електростанцій у власність США є достатньо серйозні нюанси. Насамперед це достатньо великий генератор для бюджетних надходжень.

Також саме на Енергоатом покладені спеціальні обов'язки щодо постачання населенню України електричної енергії за фіксованими цінами. Та ціна, за якою сьогодні українці отримують електричну енергію, є дешевша, аніж ринкова. Різниця покривається за допомогою прибутків Енергоатому і Укренерго.

Якщо раптом стане питання щодо передачі в управління або навіть у власність всього Енергоатому, що навряд чи станеться, то для населення України тариф на електроенергію може злетіти у 2,5 раза. Цього точно не буде,

– підкреслив економіст.

Мовиться про Запорізьку АЕС. Насамперед водойма, яка перебуває біля ЗАЕС, яка забезпечує резервні потужності для охолодження енергоблоків, активно підживлювалась з Каховського водосховища.

Після того, як Каховське водосховище було знищене, воно було спущене, сьогодні є велике питання щодо поповнення водного ресурсу цієї місткості для охолодження реакторів, резервної місткості. Цю ядерну електростанцію запустити без відновлення греблі Каховської ГЕС неможливо. А це мільярди доларів,

– пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Другий момент пов'язаний із кадровим потенціалом, який сьогодні лишився на Запорізькій АЕС. Там є надзвичайно велика проблема, яка пов'язана із тим, що частина людей звідти поїхала, частина людей переслідується росіянами.

Третій момент. У ЗАЕС прилітало, і в навчальний комплекс, і на виробничий майданчик. Сьогодні усі блоки перебувають у режимі холодної зупинки. Тобто вони не працюють. Холодна зупинка – це замороження ядерних енергоблоків.

Якщо її відновлювати, треба робити дуже серйозну перевірку стану ядерних енергоблоків, аналіз того, що там було зруйноване, відновлювати. Відбудовувати лінію резервного постачання електричної енергії у випадку зупинок, лінії електропередач, які робили б альтернативні механізми приєднання цієї електростанції до енергосистеми України,

– сказав Пендзин.

За його словами, там потрібно багато інвестицій. У Енергоатому найближчим часом таких грошей не буде. Тому Україна була б рада, якби після деокупації територій США долучились би до відновлення ЗАЕС.