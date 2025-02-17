Чи стримає Росію те, що США хочуть перекласти відповідальність за безпеку України на Європу

США надіслали країнам Європи ноту із запитаннями, до чого вони готові з погляду гарантій безпеки для України. Це одна із реалізацій політики адміністрації президента США Дональда Трампа, яка вважає, що завершення війни в Україні – це більше справа європейських країн.

Насправді це створює проблему щодо введення миротворчої місії в Україну. Це 24 Каналу зауважив політолог Петро Олещук.

Читайте також США запитали Європу про гарантії безпеки для України: Reuters розкрили деталі опитувальника

"Європа не звикла до військової самостійності. Тому що усі провідні держави, за деякими винятками, інтегровані в НАТО. Альянс фактично очолюється США. Штати – це лідер НАТО. Будь-яка місія, яка буде передбачати участь європейських союзників США, без Штатів – це одразу "відрубати руку" цій місії. Без США будуть великі проблеми", – сказав він.

"Це не стримає росіян від агресії"

Як зазначив Петро Олещук, США окреслили, що миротворча місія в Україні повинна бути європейською. Однак вона не повинна розглядатись як місія НАТО. Відповідно атака на неї не буде вважатися атакою на війська Альянсу. Це дуже небезпечно.

США пропонують європейцям направити свої війська на територію України. Але у випадку якщо їх хтось буде атакувати – не залучати статтю НАТО про колективну безпеку для того, щоб самим не захищати своїх партнерів по Альянсу. Це вже має вигляд не зовсім щирою та відповідальної позиції, яка не стримає росіян від агресії. Це, зокрема, також відображено у цьому опитувальному листі,

– вважає він.

Водночас у команді Трампа заявляють, що не бачать Європу "фізично" за столом переговорів щодо України. Штати хочуть укласти з Україною угоду щодо рідкісноземельних металів. Як писали у ЗМІ, у межах цієї угоди, яка так і не була підписана, США нібито пропонували захищати підприємства з видобутку цих ресурсів американськими військами.

"Тобто нічого страшного в присутності американських військ на території України вони не бачать. Але бачать щось страшне в участі військ США у контексті підтримування миру. Тому ця двозначна ситуація має дивний вигляд. Це теж один з моментів, по якому виразно проходить розкол між США та Європою у цій ситуації. Це потенційно несе багато ризиків", – підкреслив політолог.