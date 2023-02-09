Після успішного досвіду в Україні: США планують відкрити в Європі центр для тренувань з HIMARS

Після того, як HIMARS добре зарекомендували себе в Україні, серед країн НАТО у східній Європі зріст попит на ці ракетні системи. Тому США планують відкрити в Європі центр для тренувань союзників по НАТО з HIMARS.

Про це заявив високопоставлений американський генерал Джон Колашевський, який відповідає за операції Армії США на східному фланзі НАТО.

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Програмою HIMARS зможуть скористатися Естонія, Польща та Румунія

"Ми все ще знаходимося на попередній стадії обговорення, але це буде місце, де ми могли б зібрати кілька країн", – сказав командир 5 корпусу генерал-лейтенант Колашевський.

Запропонованою програмою HIMARS зможуть скористатися країни НАТО, яким схвалено продаж артилерійських систем далекого радіусу дії. Серед них такі країни, як Естонія, Польща та Румунія, що на східному фланзі НАТО.

НАТО бачить жорстокість того, що відбувається в Україні, і є відчуття невідкладності, відчуття мети і всі 30 країн об'єдналися, щоб разом забезпечити ефективний захист території НАТО,

– сказав Колашевський.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що війна в Україні продемонструвала, що "системи далекого вогню надзвичайно важливі". Естонія закупила 6 установок HIMARS, постачання яких очікується у 2024 – 2025 роках.

Американський взвод HIMARS забезпечує додатковий оборонний потенціал у країнах Балтії. За словами Певкура, взвод також дозволяє естонським силам розпочати навчання роботі з ракетними комплексами "вже сьогодні", щоб вони були готові використовувати їх "з першого дня".

Колашевський повідомив, що навчальний центр HIMARS буде структурою, "аналогічною" Академії з навчання експлуатації танків "Абрамс", яка відкрилася поблизу Познані в Польщі.

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