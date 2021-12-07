США хочуть зупинити "Північний потік-2", якщо Путін вторгнеться в Україну, – ЗМІ

Якщо Росія піде на нове вторгнення в Україну, реакція США буде жорсткою. У відповідь Вашингтон може зупинити "Північний потік-2".

За інформацією американських ЗМІ, саме таку позицію Байден озвучить Путіну під час перемовин 7 грудня. Про це повідомили джерела у Білому домі.

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Байден зробить попередження

Співрозмовники видання уточнили, що в ході розмови американський лідер планує попередити Путіна про наслідки у випадку наступу на Україну. Він має намір застерегти очільника Кремля, що це призведе до значних витрат. Серйозно постраждає, наприклад, російська економіка.

Що у Німеччині кажуть про "Північний потік-2"

Згідно з документами, які отримали у своє розпорядження ЗМІ, мовиться про "підштовхування" Німеччини до зупинки російського газопроводу "Північний потік-2".

Напередодні про російський газопровід висловився Роберт Габек, який найближчим часом обійме почаду німецького віцеканцлера. Чиновник допустив використання "Північного потоку-2" для стримування Москви. Він зауважив, що поки триває перевірка трубопроводу, відбудеться його "політичне обговорення" на тлі стягування Росією сил до кордонів України.

Перемовини Байдена з Путіним: що відомо

Вони стартували 7 грудня близько 17:00 за київським часом. Російські ЗМІ показали, як політики привіталися один з одним. Далі їхня розмова буде проводитися у закритому форматі.

Основною темою для перемовин буде Україна й загроза нового вторгнення Росії. Байден підтвердить, що США підтримують суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

Зазначимо, що це вже четверта розмова між американським та російськими президентами у 2021 році. Вона відбувається на тлі скупчення російських військ поблизу України. Раніше політики двічі спілкувалися телефоном й зустрічалися у Женеві.

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