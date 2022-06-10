У США та Канаді жорстко відреагували на смертні вироки захисникам-іноземцям

У тимчасово окупованому Донецьку 9 червня бойовики засудили до смертної кари іноземних добровольців. У Канаді та США жорстко відреагували на злочинний вирок для захисників України.

Троє бійців Іноземного легіону, на жаль, потрапили в полон до загарбників. Їх назвали найманцями та засудили до смертної кари, яку виконують розстрілом.

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У США та Канаді відреагували на злочинний вирок для захисників-іноземців

Бойовики квазіреспубліки на Донбасі 9 червня засудили до смертної кари двох громадян Британії – Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також громадянина Марокко – Саадуна Брагіма. Військові боролися з російськими окупантами у складі Іноземного легіону.

Вони були добровольцями. Проте окупанти звинуватили захисників у "найманстві та насильницькому захопленні влади групою осіб у воєнний час".

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відреагував на смертний вирок для іноземних військових. Він зауважив, що США серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вироками проти законних комбатантів, які служать у Збройних Силах України.

Ми закликаємо Росію та її довірених осіб поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, надані військовополоненим,

– наголосив Блінкен.

Також на судилище відреагувала глава Міністерства закордонних справ Канади Мелані Джолі.

"Канада підтримує Велику Британію і рішуче засуджує цей незаконний та юридично хибний вирок, винесений в Україні довіреними особами Росії. Канада продовжує виступати проти смертної кари у всіх випадках і всюди", – написала міністерка.

Джолі поширила твіт міністерки закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс, у якому вона зауважила, що категорично засуджує вирок для британців Ейдена Асліна та Шона Піннера, яких окупанти утримують на Сході України.

"Вони – військовополонені. Це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності. Усі мої думки з родинами. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб підтримати їх", – зауважила Трасс.

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Коротко про смертний вирок для іноземців, яких судили бойовики

Раніше віцепрем'єр Великої Британії Домінік Рааб заявив, що у разі оголошення смертного вироку його оскаржуватимуть. Захист має на це місяць. Смертну кару можуть замінити на довічне ув'язнення або 25 років колонії.

В українському МЗС назвали суд над іноземними добровольцями судилищем. Речник міністерства Олег Ніколенко наголосив, що усі троє захисників були кадровими військовими ЗСУ, а не найманцями. Тож згідно з міжнародним гуманітарним правом, на бійців поширюється правовий статус комбатантів.

Водночас речник Бориса Джонсона зауважив, що відповідно до Женевської конвенції військовополонені мають статус учасників бойових дій, тож їх не можна притягати до відповідальності за це. Країна співпрацюватиме з українською владою, щоб звільнити британців, які служили в Іноземному легіоні ЗСУ.

Також смертні вироки для іноземних бійців засудила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич. За її словами, що смертна кара – несумісна з людською гідністю, адже вона є нелюдським поводженням.

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