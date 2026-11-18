Володимир Зеленський вважає, що США та Китай здатні швидко зупинити війну в Україні. Для цього Вашингтону та Пекіну достатньо домовитися про спільні торговельні санкції проти Росії.

Як повідомляє американський телеканал NBC News, відповідну заяву глава держави зробив під час інтерв'ю.

Які подробиці?

Оцінюючи важелі економічного впливу світових лідерів на Кремль. Навіть публічне оголошення про намір заблокувати товарообіг із Москвою кардинально змінить ситуацію.

Якщо Китай і США скажуть, що введуть санкції, зупинять експорт-імпорт, торгівлю між Росією та цими країнами – і все, кінець війни,

– заявив Зеленський.

Важелі економічного тиску на Москву

Президент підкреслив, що узгоджена позиція Вашингтона та Пекіна здатна миттєво підірвати спроможність Росії фінансувати воєнні дії.

Розрив ланцюгів постачання та зупинка торгівлі з ключовими партнерами позбавлять Москву ресурсів для ведення бойових дій проти України.

При цьому, Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо майбутнього України не можуть ухвалювати без її участі.

Він назвав це помилкою великих держав і наголосив, що США та Китай мають не просто декларувати бажання завершити війну, а використати свій вплив, щоб зупинити Путіна.

Пошук шляхів до переговорів

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський назвав найшвидший спосіб завершити війну. Тоді глава держави наголосив, що припинення вогню по лінії зіткнення дало б змогу зупинити загибель людей і розпочати дипломатичні перемовини.

Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті, Зеленський відзначав відкриття вікна можливостей для досягнення результату в переговорах до 2027 року на тлі можливих політичних змін у Європі та США.