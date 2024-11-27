Команда Трампа підписала з адміністрацією Байдена меморандум про передачу влади, – Axios

Перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа підписала меморандум щодо передачі влади з адміністрацією Джо Байдена. Відповідна процедура сталася пізніше, ніж мала б бути.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios. Підписання такого документа надає команді Трампа доступ до інформації федеральних агентств, яка необхідна для підготовки до прийняття на себе управління урядом.

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Що відомо про підписання меморандуму

Axios повідомляє, що встановлений графік процесу передачі президентської влади спрямований полегшити передачу контролю. Втім, команда республіканця пропустила встановлені терміни 1 вересня та 1 жовтня, аби підписати планові угоди з Управлінням спільних служб та Білим домом.

Відтепер перехідний період Трампа та обраного віцепрезидента США, скандально відомого своїми висловлюваннями Джей Ді Венса здійснюватиметься шляхом приватного фінансування та публічно розкриє імена спонсорів відповідно до умов, які були викладені у вівторок, 26 листопада.

Як пише видання, угода передбачає, що команда Трампа не використовуватиме урядові будівлі чи технології, надані Управлінням загальних служб. Своєю чергою це радше за все викличе побоювання щодо безпеки, враховуючи нещодавні спроби злому як мінімум однієї з президентських кампаній.

Згідно з оприлюдненою інформацією, умови, викладені перехідною командою новообраного американського лідера, багато в чому суперечать протоколу та деяким усталеним процедурам, які використовувалися десятиліттями під час передачі влади. Однак таке вже ставалося раніше.

Крім вищезгаданого, Дональд Трамп вирішив відмовитися від брифінгів розвідки, як тільки став кандидатом у президенти від Республіканської партії. Тоді він заявив Daily Mail, що не хоче, щоб його звинувачували у витоку інформації.

Ця взаємодія дозволяє нашим передбачуваним кандидатам у кабінет розпочати критично важливу підготовку, включаючи розміщення десантних груп у кожному департаменті та агентстві, а також завершити впорядковану передачу влади,

– зазначила голова адміністрації Трампа, Сьюзі Уайлс.

Водночас президент і генеральний директор Партнерства з державної служби, яке курирує Центр з переходу президентської влади, Макс Стір каже, що підписання вищезгаданої угоди знаменує собою "позитивний крок на шляху до ефективного передання влади".

"Ця угода відкриває прямий доступ до інформації федеральних агентств, що вкрай важливо для готовності нової адміністрації розпочати управління з першого дня і має вирішальне значення для успіху переходу", – зауважив він.